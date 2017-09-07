Придут ли “голубые каски” на Донбасс

Своим заявлением о миротворческой миссии ООН Владимир Путин по сути согласился на ранее предложенный Киевом определенный вектор развития ситуации на Донбассе – международный контроль. Так что никаких «малороссий» или тем более «ЛДНР» не будет.

Заявление Путина о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс получило значительный информационный резонанс (при чем оправданный). Правда, дальнейшие трактовки его поступка были разными.

Одни эксперты в Украине увидели в этом полную «зраду» и поэтому рекомендовали украинским властям «не жевать сопли», а что-то начать предпринимать. Другие ругали украинскую дипломатию и лично президента Порошенко за когда-то проявленную ими инициативу, подняв пару лет назад вопрос «миротворцев» вообще в повестку дня – мол, теперь Путин перехватил инициативу.

Что-то похожее говорили также в России – ведущие СМИ и экранные политологи традиционно затянули песню «Путин всех переиграл».

Правда, есть и те, кто все же указал на непоследовательность политики российских властей.

Конечно, в интерпретации Путина миротворцы ООН должны закрепить статус-кво оккупированных районов, находящихся под фактическим контролем РФ – хотя и в составе Украины. Что затем подтвердил Борис Грызлов: «Развертывание контингента ООН на линии соприкосновения на Донбассе станет реальным только после того, как Украина внесет в закон об особом статусе Донбасса принципиально важные поправки. Эти поправки должны быть согласованы в Контактной группе”.

Но тут важен сам факт согласия Кремля на введение миротворческой миссии ООН — это настоящая сенсация и победа, хотя пока и промежуточная. Ведь Украина вместе с мировым сообществом сумели фактически загнать Кремль в угол, Путин дрогнул и принял вариант решения конфликта в виде миротворческой миссии ООН на Донбассе.

И хотя он представил ее как способ фиксации российского влияния, но теперь это открывает для Украины и запада новый путь: додавить Кремль, сформировав уже адекватный, приемлемый для мирового сообщества формат этой миссии. «Вместе с французскими партнерами по «нормандскому формату» в ближайшее время разработаем нашу концепцию с учетом расхождений между Украиной и РФ в видении мандата “голубых касок”», – заявил представитель МИД Германии Мартин Шефер.

Способ же дальнейшего “принуждения Путина к миру” по сути останется прежним – международное давление на Россию (всевозможные санкции) в сочетании с противодействием попыткам Кремля изменить политические расклады в ключевых странах.

Ведь надежды Путина на новых, более лояльных к РФ, французского и американского президентов не оправдались. Мало того, эти лидеры-новички регулярно продуцируют антироссийские заявления и инициативы. Да и на выборах в Германии, как стало уже очевидно, Москве тоже ничего хорошего не светит.

Параллельно с этим действуют антироссийские мировые санкции и вводятся новые. Россия все больше оказывается в мировой экономической и политической изоляции, вылетев из Большой восьмерки и став в один ряд со странами “оси зла” – Ирана с КНДР.

В то время как сама Украина почему-то не «разваливается», а наоборот — демонстрирует развитие и рост. Поэтому мировая политическая поддержка и общественное мнение — однозначно на стороне Киева.

Видимо в Москве осознали, что время работает не на пользу Путину (что очень неуместно перед президентскими выборами 2018 года). И своим публичным заявлением о миротворцах Путин открыл новый этап в переговорном процессе.

Инициатива не наказуема

Стоит напомнить, что введение миротворцев ООН на Донбасс — инициатива Петра Порошенко, выдвинутая им в феврале 2015 года и потом закрепленная решением СНБО. После чего соответствующая заявка была отправлена Генсеку ООН.

Затем тема немного пропала из информационной повестки (но не с рабочей) и снова возникла аж летом 2017 года. Так, Порошенко поднял вопрос миротворцев ООН 24 июля в ходе телефонных переговоров в “Нормандском формате” с лидерами Франции Эммануэлем Макроном, ФРГ Ангелой Меркель и России Владимиром Путиным. Затем 24 августа этот вопрос обсуждался на переговорах в Киеве с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

К слову, поднимал эту тему на встрече в Минске с Владиславом Сурковым и американский спецпредставитель Курт Волкер (который до этого, напомню, был в Киеве).

Так что заявление Путина о миротворческой миссии ООН является поддержкой инициативы президента Украины (хотя пока и со своими оговорками, но которые не имеют шанса на практическую реализацию).

«Пока можно лишь констатировать, что в этом случае российская дипломатия идет в хвосте у украинской, в целом принимает ее повестку дня, надеясь что-то выгадать в мелочах. Это закономерный этап трехлетнего отсутствия собственных идей», – пишет о ситуации российское «Агентство Политических Новостей».

Разновекторные интересы

Что интересно – не все в Москве разделяют позицию российского президента по миротворцам ООН на Донбассе. Так как она в корне опровергает выстраиваемую Россией на протяжение последних трех лет линию поведения.

Ведь, как минимум, с появлением в донецких степях миротворцев из какой-нибудь далекой экзотической страны (против НАТОвских стран Москва будет против, а на СНГшных миротворцев не согласится Киев) кремлевским пропагандистам надо будет объяснять местному населению ради чего нужна была эта война: с десятки тысяч убитыми, раненными, калеками и сиротами, разрушенными домами и уничтоженной промышленностью — зачем, если «русского мира» здесь больше уже не будет? И как признать, что последний гвоздь в крышку гроба «русского мира» вбил именно Владимир Путин?

Поэтому некоторые в Москве очень хотели бы продолжения начатой в 2014 году военной экспансии на украинскую территорию. Для одних это – возвращение своих утраченных позиций в системе российской власти. Для вторых – их усиление. Для третьих – элементарное физическое возвращение в Украину, хотя бы в обозе российских войск. Правда, для реализации такого сценария теперь уже нужно спровоцировать Киев первым начать широкомасштабные боевые действия – чтобы таким образом снять ответственность с России и избежать дальнейшей изоляции.

Мало того, даже в самом ближайшем кругу российского президента стали видны разногласия по будущему решению конфликта с Украиной. Так, помощник Путина Владислав Сурков еще в пятницу, 1 сентября, убеждал своих коллег по «нормандской четверке», что «миротворческой миссии не может быть в принципе, никогда». Но уже через 2 дня (в понедельник, 4 сентября) Путин публично заявил о согласии на миротворческую миссию! Что может означать: Суркова либо отодвинули от дел вообще, либо он еще при исполнении, выполняя техническую работу, но его советы больше не влияют на принятие решений президентом РФ.

«Красные линии» переговоров

Но так как дьявол кроется в деталях, то теперь главное добиться, чтобы мировое сообщество приняло как раз украинский вариант миротворческой миссии ООН. Как уже было сказано выше, ФРГ и Франция с учетом расхождений между Украиной и РФ разработают концепцию видения миротворческой миссии ООН на Донбассе.

При этом есть несколько «красных линий», за которые Киев переходить не собирается:

введение миротворческого контингента ООН не требует согласия коллаборантов «ЛДНР»;

миротворцы должны быть на всей оккупированной территории (а не только на каких-то участках, например, на линии соприкосновения как предложил Путин);

(а не только на каких-то участках, например, на линии соприкосновения как предложил Путин); ситуация на Донбассе не может признаваться внутриукраинским конфликтом.

К слову, заявления западных партнеров подтверждают то, что они разделяют позицию Украины по последнему пункту. Например, Курт Волкер заявил, что “для правительства США нет никакой разницы между Донбассом и Крымом. В обоих случаях это противозаконная агрессия, оккупация. В случае с Крымом Россия объявила об аннексии, которую мы не признаем и не признаем никогда”.

Да и реакция мирового сообщества на само миротворческое заявление Путина в очередной раз подтвердила: российская сторона считается стороной конфликта, как бы не отнекивались российские политики и их карманные эксперты.

Так, представитель МИД Германии Мартин Шефер заявил, что «для ООН неприемлемой и неизвестной является практика привлечения сепаратистов к переговорному процессу о миротворческой деятельности в том или ином регионе».

А заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что в случае отправки миротворческой миссии ООН на Донбасс “голубые каски” нужно будет разместить на всей территории конфликта, а не только на линии соприкосновения.

Киев же и дальше продолжает работу по продвижению и укреплению своей позиции относительно темы миротворцев на Донбассе. После направления Россией в ООН своего варианта резолюции Украина также передала генсеку ООН свою позицию по миротворческому контингенту.

Кроме того, Петр Порошенко собирается развить эту тему на 72-ой Генассамблее ООН (ориентировочно с 18 по 21 сентября) — как в ходе публичных выступлений, так и на встречах с политиками, экспертным сообществом и СМИ.

Таким образом, предложение по миротворческой миссии на Донбассе именно в интерпретации Путина, с учетом текущих мировых раскладов, шансов получить поддержку не имеет.

Правда, в этой конструкции есть одно слабое звено — сам Путин. Ведь цена обещаний руководителя России давно известна. Поэтому нельзя исключить, что как хозяин своего слова Путин его дал, Путин может его и забрать обратно. Как говорится, не в первый раз.

Источник-Игорь Соловей, Lb.ua