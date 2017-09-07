Среди миротворцев на Донбассе россиян быть не должно, – Порошенко

Украина выступает за введение на Донбасс миротворцев ООН, но не на любой вариант согласна.

Украина имеет ряд условий относительно введения миротворцев ООН на Донбасс.

Об этом во время ежегодного обращения к народным депутатам в Верховной Раде заявил президент Петр Порошенко.

Говоря о том, что Россия поддержала ввод миротворцев ООН на Донбасс на своих условиях, он заметил, что “дьявол кроется в деталях”, ведь Кремль хочет, чтобы миротворцы только охраняли в зоне АТО членов ОБСЕ. Хотя для миссии ОБСЕ главную угрозу составляют именно российские военные и наемники.

По словам Порошенко, Украина выступает за разворачивание полноценной миротворческой миссии ООН на всей территории Донбасса, включая оккупированные регионы. Она должна будет обеспечить длительный мир в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также восстановления суверенитета.

Более того, среди миротворцев не должно быть россиян или других представителей сторон конфликта. Также ее введение не будет согласовываться с боевиками и не будет означать отмены или ослабления антироссийских санкций.

“Возвращение конфликта в горячую фазу поставит крест на всех реформах и восстановлении уровня жизни украинцев, в то время, как общество устало от войны. Признаком такой усталости является тот факт, что 11% украинцев (часть их есть и в этом зале) предлагают вообще отказаться от любых попыток вернуть оккупированные территории Донбасса, отрезать их и подарить врагу, ожидая, что оно само собой вернется”, – подытожил Порошенко.

Он добавил, что 14% опрошенных украинцев выступают за замораживание конфликта, 13% – поддерживают военное наступление, впрочем 60% поддерживают возвращение территорий исключительно политико-дипломатическим путем.

Источник – Эспрессо.TV.