Россия – одна большая зона

Если выключить телевизор, то станет понятно, что Россия – страна совешенной деградации.

Минутка отрыва от ТВ. Реальность. Просто штрихи из повседневной жизни великой и могучей, общая температура:

В школах Кубани появится информационная пятиминитка политагитации.

В Кирове торжественно открывают памятник Дзкржинскому.

Слепому жителю Южно-Сахалинска чиновники подарили телевизор. Трости от властей за год мытарств он так и не дождался.

В Ростовской области женщина морила голодом своего двухлетнего ребенка инвалида. 2-х летний ребенок весил, как шестимесячный.

Примерно каждая вторая смерть в России связана с употреблением алкоголя.

На Ямале четверо рабочих отравились суррогатным алкоголем и умерли.

В Питере умерла девочка от Вич-инфекции. Ее родители отрицали эту болезнь. Приемный отец девочки – православный священник.

Житель Сочи осужден за репост карикатур на Иисуса Христа.

Режиссер Серебренников встречает свой день рождения под домашним арестом.

Мэр Ярославля: “Наркомания захлестнула город”.

В России эпидемия ВИЧ. С диагнозом живут болке 1,5 миллионов человек.

По приблизительным оценкам количество наркоманов в России около 10 миллионов человек и цифра эта неуклонно растет.

Врач нейро-хирург в Ростове получает 13 тысяч рублей. Врач терапевт из Воронежа. Стаж 30 лет. Оклад 11600, на руки 16000.

И сплошное воровство внизу, коррупция в гиганстких масштабах наверху, войны с другими государствами, отсуствие прав и свобод, страх, полицейский произвол, пытки в колониях, преследования инакомыслящих.

Одна большая ЗОНА. Где насилие, униженность и абсурд слились воедино и танцуют уродливый танец смерти на просторах с березками и тысячами православных храмов, которые растут также быстро, как исчезают школы, больницы и детские сады.

И ничего не созидается, не развивается, не производится, не двигается с проклятого места ни одна мысль или идея. Все замерло в безвременье и гниет. И только молебны, военные парады и кормежки с лопаты остались единственными развлечением у серого, удрученного, пришибленного населения с телевизором вместо голов.

В общем, велком. С колен уже вот-вот. Завтра будет лучше. Ага. Окей. Конечно.