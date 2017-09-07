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Новости

Порошенко не исключает референдум о вхождении в НАТО

Деловая столица
07 сентября 2017

Референдум о вступлении в НАТО может быть, но не сейчас.

Президент Украины Петр Порошнеко не исключает возможности проведения референдума о вступлении в НАТО.

Об этом он заявил в своем обращении к парламенту.

“Я не исключаю, что инициирую референдум о вступлении в НАТО”, – заявил он, добавив, что социология показывает, что большинство населения поддерживают такой курс.

“Таким образом можно будет продемонстрировать намерения народа, в том числе и политикам, чтобы никто не захотел свернуть курс на вступление в НАТО”, – добавил Порошенко.

“Деловая столица”

Tags: НАТО, Порошенко, Референдум

© Гуляй Поле

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