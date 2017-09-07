Порошенко не исключает референдум о вхождении в НАТО

Референдум о вступлении в НАТО может быть, но не сейчас.
Президент Украины Петр Порошнеко не исключает возможности проведения референдума о вступлении в НАТО.
Об этом он заявил в своем обращении к парламенту.
“Я не исключаю, что инициирую референдум о вступлении в НАТО”, – заявил он, добавив, что социология показывает, что большинство населения поддерживают такой курс.
“Таким образом можно будет продемонстрировать намерения народа, в том числе и политикам, чтобы никто не захотел свернуть курс на вступление в НАТО”, – добавил Порошенко.