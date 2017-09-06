Никогда не было такого, чтобы Россия не воевала.

Сегодня Россия усилиями пропаганды практически полностью переписала свою историю. И в этой новой, насквозь фальшивой и лживой истории Россия никогда ни на кого не нападала первой и всегда только оборонялась. Вот несколько миролюбивых деяний этой страны, начиная, например, с 1939 года.

Сентябрь 1939 – нападение на Польшу.

Ноябрь 1939 – нападение на Финляндию.

Ноябрь 1939 – оккупация стран Балтии с последующим смещением правительства и репрессиями.

1939 – оккупация Западной Украины.

1939 – оккупация Западной Беларуси.

1940 – оккупация Бессарабии и Северной Буковины.

Октябрь 1956 – нападение на Венгрию.

Август 1968 – нападение на Чехословакию.

1979-1989 – война в Афганистане.

“Черный январь”, 20 января 1990 года – кровавое подавление Кремлем антисоветского восстания в Баку.

1992 – нападение на Молдову и оккупация.

1992-1993 – грузино-абхазский вооруженный конфликт полностью инспирированный Кремлем.

1992-1994 – карабахская война полностью инспирированная и подпитываемая Кремлем.

1994-1996 – нападение на Чечню. Первая чеченская война.

1999-2009 – нападение на Чечню. Вторая чеченская война.

08.08.08 – нападение на Грузию.

Весна 2014 – … – нападение на Украину и оккупация.

2015 – … – военная агрессия в Сирии.

И это только то, что на поверхности. На самом деле конфликтов, в которые вмешивалась или провоцировала эта страна за весь 20 век было примерно в два раза больше, я привел лишь самые выдающиеся из них, самые наглые и вероломные.

Вопрос “хотят ли русские войны” не стоит в принципе. Вопрос в другом и он один – кто следующий?

Источник – Александр Тверской