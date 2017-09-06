Украина подаст в ООН свой вариант миротворческой миссии

Россия не может быть миротворцем, поскольку является агрессором.

Миротворческая миссия ООН в случае введения на Донбасс должна располагаться на российско-украинской границе, а участие в ней представителей России исключено.

Об этом заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

По словам Ельченко, украинская сторона в конечном проекте резолюции об отправке миротворцев на Донбасс рассчитывает, что миротворцы ООН будут присутствовать во всех районах в зоне конфликта, включая границу, а принципиальным моментом является вывод российских войск из ОРДЛО до развертывания миссии.

“Финансирование миссии будет происходить из миротворческого бюджета ООН. Есть бюджет регулярный, а есть миротворческих операций. Я слышал оценки, что это будет не менее 1 млрд долл. в год, но я не специалист. Обязательно в этой миссии должно будет обозначено, что она будет находиться на всей территории Донбасса, в первую очередь на российско-украинской государственной границе. Еще один вопрос, принципиальный для нас, это вывод к развертыванию миссии ООН всех иностранных войск, а они там одни – РФ”, – рассказал дипломат.

Кроме того, Украина рассчитывает, что на миротворцев будет возложено больше функций, нежели охрана наблюдателей ОБСЕ. Украинский постпред также акцентировал внимание на том, что среди “голубых касок” не должно присутствовать российских миротворцев.

“Не может страна, которая является стороной конфликта, Россия, одновременно быть миротворцем. Это не может быть только охрана наблюдателей ОБСЕ. Для этого проще их вооружить, а не заводить туда еще какие-то военные силы ООН, которые будут их охранять. Мы не согласны, что имеем согласовывать это с представителями ОРДЛО, поскольку стороной конфликта является Россия”, – заявил Ельченко.

Он также не исключил подачу Украиной собственного альтернативного варианта резолюции по миротворческой миссии.

“У нас все это есть, наработанное. Оно есть на руках наших партнеров. Мы посмотрим в течение нескольких дней, в случае необходимости, мы представим и распространим свой альтернативный. Другой вариант – работать на базе российского проекта. Это не значит, что там есть все остаться так, как они написали”, – резюмировал украинский постпред.

Дипломат отметил, что Россия неоднократно на полях Совбеза ООН препятствовала внесению резолюции о миротворческой миссии на Донбассе, угрожая правом вето.

“Постоянно РФ подавала нам и другим сигналы, она заблокирует любую попытку это все перевести на официальную бумагу и принять резолюцию Совета безопасности ООН, то есть угрожала своим правом вето. Именно поэтому мы не могли никуда двигаться в этом вопросе”, – напомнил Ельченко.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

“…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР”, – сказал В.Путин.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.