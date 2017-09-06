Путин пообещал вооружать террористов по всему миру

Секретарь СНБО сообщил, что на территории Донецкой и Луганской областей, оккупированной РФ, не было никакой базы хранения военной техники и боеприпасов ВСУ.

“Вся военная техника, боеприпасы и оружие поставляются гибридным войскам и террористическим группировкам “лугандона” исключительно Российской Федерацией”, – сказал он, добавив, что граница между оккупированной территорией Донбасса и Россией контролируется РФ.

“Именно поэтому поставки оружия и техники, которыми грозит Путин США, могут быть только российскими”, – отметил А. Турчинов.