Путин пообещал вооружать террористов по всему миру

Турчинов считает, что поставлять оружие Путин может только террористам.
Путин угрожает поставками оружия для мирового терроризма. Так прокомментировал Секретарь СНБОУ Александр Турчинов публичное заявление президента РФ В. Путина о возможной поставке США летального оружия Украине.
По его словам, истерические комментарии В. Путина о недопустимости возможной поставки США летального оружия Украине являются “свидетельством готовности РФ к демонстративному продолжению финансирования и обеспечения оружием мирового терроризма”.
“Президент РФ позволяет себе пугать США и международное сообщество тем, что на оккупированной российскими войсками территории Донбасса якобы осталось “достаточно оружия”, которое могут направить в любую горячую точку мира”, чувствительную для тех, кто создает им проблемы”, – то есть США”, – сказал Турчинов.
Секретарь СНБО сообщил, что на территории Донецкой и Луганской областей, оккупированной РФ, не было никакой базы хранения военной техники и боеприпасов ВСУ.
“Вся военная техника, боеприпасы и оружие поставляются гибридным войскам и террористическим группировкам “лугандона” исключительно Российской Федерацией”, – сказал он, добавив, что граница между оккупированной территорией Донбасса и Россией контролируется РФ.
“Именно поэтому поставки оружия и техники, которыми грозит Путин США, могут быть только российскими”, – отметил А. Турчинов.
Вместе с тем Секретарь СНБО задался вопросом “каким оппонентам США хочет поставлять оружие Путин?”
“Их сегодня не так много. Это мировые террористические организации, вроде ИГИЛ и “Аль-Каиды”, или северокорейский режим, угрожающий мировой безопасности своим ракетно-ядерным оружием. И именно их сегодня хочет вооружить Путин, прикрываясь собственноручно созданными оккупационными режимами фейковых “республик””, – сказал Турчинов. “Таким образом, – подытожил Секретарь СНБО – сегодня ИГИЛ, Северная Корея и РФ стоят на одной ступени, с которой угрожают безопасности мира, о чем в своем заявлении и напомнил В. Путин”.