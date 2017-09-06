В Совете Европы России пригрозили “волчьим билетом”

Россию могут исключить из Совета Европы. Миллионы людей лишатся возможности обращаться в высший суд Европы.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россию в ближайшее время могут исключить из Совета Европы, однако после этого более 140 млн человек останутся без важного инструмента борьбы против нарушения их прав.

“Существует потенциальная угроза, что Россия вынуждена будет покинуть организацию. Если Россию вынудят уйти, то 140 млн людей будут лишены возможности обращаться к высшему суду в Европе, что очень важно для российских граждан”, – сказал Ягланд.

Издание напоминает, что в 2014 году Россию лишили права голоса в Совете Европы после оккупации Крыма, и если ситуация не изменится, выборы новых судей и руководителей организации в течение следующих двух лет пройдут без участия Москвы.

Отмечается, что РФ может покинуть организацию, если не будет принимать участия в выборе основного персонала. Таким образом, будет разрушен юридический мост между Европой и Россией, который существовал с 1996 года, когда Москва присоединилась к Совету Европы.

Генсек Совета Европы подчеркивают, что Россия не сделала ничего, чтобы “отменить аннексию Крыма”, и продолжает в “абсолютно неприемлемой” манере блокировать визит комиссара по правам человека Совета Европы в оккупированный регион.

“Мы должны обдумать: будет ли Европа лучше и безопаснее, если Россия останется сама по себе, вне юридической системы Европы? Для меня это очень острый вопрос”, – подчеркнул Ягланд. Он также напомнил о законе, который позволяет Конституционному суду России игнорировать решения ЕСПЧ.

Как сообщалось в июне, Россия отказывается финансировать Совет Европы. Ранее, осенью 2016 года, ПАСЕ признала российскую агрессию против Украины.

Politico