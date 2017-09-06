Россия сделала первый шаг к миротворческой миссии

Внося в Совбез ООН резюлицию по Донбассу, Россия настаивает на миротворцах только для обеспечения безопасности миссии ООН.

Россия направила главе Совета Безопасности ООН проект резолюции о введении миротворческой миссии на Донбасс.

Об этом во вторник заявил постпред России при ООН Василий Небензя

“Сегодня нами направлен соответствующий проект резолюции председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН. Надеемся, что в ближайшее время он будет распространен среди членов совета. Намерены созвать соответствующие консультации на уровне экспертов, а затем, после возвращения миссии СБ ООН из Эфиопии, – на уровне постпредов”, – сообщил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия согласна на миротворцев только на линии разграничения, но не границе с Россией, и только для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ.

Путин подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями незаконных вооруженных формирований “ЛНР” и “ДНР”.

В ответ Министерство иностранных дел Украины назвало требования, соблюдение которых необходимо для введения миротворческой миссии на Донбасс. Они включают выведение оккупационных войск с Донбасса и отсутствие российского персонала в составе миссии.

По мнению МИД, предложение Путина разместить миротворцев только на линии соприкосновения искажает саму идею введения миротворческой операции и не будет служить достижению главной цели – установлению устойчивого мира и восстановления территориальной целостности Украины.

Напомним, что Украина уже два года просит ввести миротворцев на Донбасс.

В сентябре Порошенко намерен снова поднять этот вопрос на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Украина готова на три варианта введения миротворцев: в виде полицейской миссии ОБСЕ, миссии ООН и европейской полицейской миссии. Миссия должна будет находиться на всей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в так называемой “серой зоне” и на украинско-российской границе.

РИА Новости