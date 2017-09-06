Немецкий путинферштеер поддержал идею Кремля

Глава МИД Германии считает что предложение Путина о миротворцах может стать первым шагом на пути к снятию санкций.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль положительно отозвался об инициативе президента России Владимира Путина о миротворцах ООН на Донбассе.

По его словам,

этой возможностью нужно воспользоваться для переговоров о прекращении огня на Донбассе.

Глава МИД ФРГ считает, что это было бы первым шагом к снятию санкций с России, передает информагентство dpa.

Габриэль добавил, что участие России необходимо для решения различных международных конфликтов, в частности кризиса вокруг КНДР.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что Россия согласна на миротворцев только на линии разграничения, но не границе с Россией, и только для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. По словам Путина, размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями незаконных вооруженных формирований “ЛНР” и “ДНР”.

В ответ Министерство иностранных дел Украины назвало требования, соблюдение которых необходимо для введения миротворческой миссии на Донбасс. Они включают выведение оккупационных войск с Донбасса и отсутствие российского персонала в составе миссии.

DW