ЛЕСНАЯ_СРЕДА: Когда Аксенова ждать в Украине?

С каждым днем ситуация в Крыму толкнет на материковую Украину даже тех, кто искренне боится «укрофашистов» и прочих бандеровцев.

Россия продолжает осуществлять стройку века Керченского моста – назло всем законам физики, подобно своим предшественникам из Советского Союза, которые тоже любили поворачивать реки вспять. И пробуют построить мост между континентальной своей территорией и оккупированным Крымом.

И колаборционистское руководство самого Крыма, всякие там Аксеновы, убеждают крымчан в том, что вот-вот наступит тот самый рай на Земле и случится он ни где-нибудь, а именно в Крыму. Ибо вот как только мост построят – так сразу хлынет поток россиян с материка, и жители Удмуртии и Бурятии наконец-то вернут былую славу курортной земли: пляжи будут переполнены, койко-места будут у местных отрывать даже без постельного белья, а кукуруза и пахлава вновь будет приносить миллионные доходы крымчанам.

Тем временем по российским каналам истерично вопят о «гейропах», «пиндостане» и естественно «укрофашистах», которые буквально кровью заливают жителей Донбасса, а крымчан спят и видят развешанными на суках вдоль трассы Симферополь-Ялта.

В это же самое время те, для кого в первую очередь и рассчитан весь этот пропагандисткий бред спустя три года после аннексии (а по версии иных исторического возвращения Крыма в родную гавань) особо не прониклись величавости оккупантов и их приспешников. А как-то на оборот.

Еще задолго до окончательного решения по безвизовому режиму поездок граждан Украины в страны Евросоюз поджигатели Крыма, и, как не странно и те, кто в марте 2014 года истошно орали «Россия! Россия!», вытащили из тайничков свои украинские паспорта и выстроились в очереди на административной границе между Крымом и материковой частью Украины.

А уж как только с 10 июня без виз был окончательно утвержден, очереди в обратном направлении от побережья Крыма заметно увеличились. И где только не увидишь теперь крымчанина, который со своим украинским паспортом пошел в визовые центры страны! И они успешно получают биометрические загранпаспорта граждан Украины и благополучно бредут в так пугающую их же Европу.

И ведь никто не проверяет их при получении украинских загранпаспортов на наличие российских. Хотя понятно, что тут упрекать крымчан в том, что они вынуждены были получить паспорта страны оккупанта будет в корне не верно – ибо без паспорта гражданина РФ в Крыму нынче не сладко. Хотя уж если быть откровенным, у меня есть несколько знакомых, которые в 2014м наотрез отказались от российского гражданства и ограничились постоянным видом на жительство (не дать не могли). Но ведь поехали в Украину и с украинским загранником через Украину в Европу и те, кто страну ненавидит всеми фибрами своей душонки.

Моя подруга, которая 3 года назад переехала из Севастополя во Львов (не приняла она оккупации своей родной земли) в последние полгода часто стала встречать во Львове своих бывших земляков. И отнюдь не тех, кто противостоял оккупации, а наоборот – радостно ее приветствующих. И ехали они через Львов в Польшу и далее с биометрическими паспортами граждан Украины, страны которую они по-прежнему ненавидят. Ненавидят ее историю, ее героев. Но теперь в Украине молчат, потому как быть украинцами им теперь выгодно.

А мост, кстати, уже заваливается, разрушая великий миф о единстве Крыма и России. И это, скорее всего, толкнет на материковую Украину даже тех, кто искренне боится «укрофашистов» и прочих бандеровцев. Того гляди и Аксенов приедет за загранпаспортом.

#ЛЕСНАЯ_СРЕДА: – регулярная авторская рубрика журналиста Евгения Лесного специально для сайта “Гуляй Поле”. Совершенно субъективный взгляд на современные события в Украине и вокруг нее. При перепечатке – ссылка на “Гуляй Поле” обязательна.