Украина против российских “миротворцев” на Донбассе

МИД Украины заявляет, что миротворцы должны располагаться на границе с РФ, а среди миротворцев не должно быть россиян.

Министерство иностранных дел назвало требования, соблюдение которых необходимо для введения миротворческой миссии на Донбасс. Они включают выведение оккупационных войск с Донбасса и отсутствие российского персонала в составе миссии.

Об этом говорится в комментарии МИД по поводу сегодняшнего заявления президента России Владимира Путина.

“Любое международное миротворческое присутствие должно вводиться с согласия и после исчерпывающих консультаций с украинской стороной, предусматривать вывод всех оккупационных войск и наемников, а также их оружия с территории Украины и обеспечивать надежный контроль российско-украинской границы для предотвращения попадания российских военных, оружия, техники и наемников на территорию Украины. В случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира (ОПМ), не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев, поскольку это будет противоречить базовым принципам миротворческой деятельности ООН. В равной мере не может идти речи о получении согласия на проведение ОПМ от незаконных вооруженных формирований, действующих на территории ОРДЛО при поддержке, финансировании и материально-технического обеспечении со стороны РФ”, – сообщается на сайте МИД.

По мнению МИД, предложение Путина разместить миротворцев только на линии соприкосновения искажает саму идею введения миротворческой операции и не будет служить достижению главной цели – установлению устойчивого мира и восстановления территориальной целостности Украины.

Тем не менее Украина готова обсуждать этот вопрос, и постоянному представительству Украины при ООН дано поручение провести консультации с делегациями Совбеза ООН.

МИД подчеркивает также, что неукоснительное соблюдение российской стороной режима прекращения огня, объявленного в конце августа, должно создать благоприятную почву для начала диалога с целью размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Напомним, что Украина уже два года просит ввести миротворцев на Донбасс.

В сентябре Порошенко намерен снова поднять этот вопрос на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Украина готова на три варианта введения миротворцев: в виде полицейской миссии ОБСЕ, миссии ООН и европейской полицейской миссии. Миссия должна будет находиться на всей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в так называемой “серой зоне” и на украинско-российской границе.

МИД Украины