Путин согласен на введение миротворцев на Донбасс

Путин утверждан, что не против миротвоцев на Донбассе с целью обеспечения безопастности миссии ОБСЕ.

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 5 сентября, заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе «пошло бы на пользу разрешению конфликта на юго-востоке Украины», и поручил российскому МИДу внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

«Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, сообщает Интерфакс.

«Второе — эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях. Третье — решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР», — сказал Путин.

Он также сказал, что российскому МИД необходимо внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности.