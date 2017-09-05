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Новости

Президент Литвы рассказала, что на первую встречу Путин явился со списком требований

DELFI
05 сентября 2017

Путин все постсоветские страны желает поставить под свой контроль.

Литва готова сотрудничать с Россией только на равных условиях и не потерпит ультиматумов.

Об этом в интервью DELFI заявила президент страны Даля Грибаускайте.

«С самой первой встречи с господином Путиным я получила список требований, которые должна выполнять Литва: не строить атомную станцию, обязательно сотрудничать с ними и т. д. Это было не предложение дружить или сотрудничать – либо ты становишься на колени и выполняешь, либо являешься врагом», − сказала она.

По ее словам, она «не могла принять такие отношения».

«Пока Россия, и особенно нынешняя Россия, не поймет, что все страны в первую очередь независимы, с их государственностью, какими бы большими или маленькими они ни были, что со всеми странами нужно сотрудничать с уважением, отношения будут сложными», − резюмировала Грибаускайте.

Tags: Грибаускайте, Литва, путин

© Гуляй Поле

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