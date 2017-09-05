“Миротворчество” Кремля как угроза терактов

Согласие Путина на ввод миротворцев на Донбасс – пыль в глаза цивилизованному миру.

Сколько бы ни появлялось новых и ни разгоралось с новой силой старых конфликтов в мире, российская агрессия против Украины остаётся в топе мировой повестки дня. Кремль, чтобы сохранить награбленное, пробует маневрировать и продолжает торговать войной.

После обсуждения «судьбы мира» в Китае в рамках саммита БРИКС президент России Владимир Путин неожиданно озаботился конфликтом на востоке Украины и поставками летального оружия США украинской армии. Такое внимание к этому вопросу говорит только об одном: Вашингтон близок к принятию решения начать поставки «современного ленд-лиза» Украине. Естественно для «ихтамнет» это неприятная новость и грозит кратным увеличением реэкспорта в Россию груза 200. Неслучайно Путин дважды как мантру подчеркнул, что поставка оружия Украине «ничего не изменит» и приведет к увеличению количества жертв. Очевидно, президент России знает, о чём говорит, и тем самым намекает, что на оккупированный Донбасс отправит новинки российского ВПК, чтобы потом с международных трибун врать о новых находках в бездонных угольных шахтах.

В спиче несменного российского лидера есть очень важный момент. Путин постоянно называет оккупацию Донбасса конфликтом на «юго-востоке» Украины. С одной стороны это не так плохо и демонстрирует уменьшения кремлевских аппетитов. Судите сами: раньше Москва хотела контролировать всю Украину, потом всю Украину, но без Галичины. После захвата Крыма и Донбасса горизонт мечтаний уменьшился до «юго-востока». С другой стороны Путин обещает, что российские боевики с захваченных частей Донецкой и Луганской областей могут направить оружие в другие «зоны конфликта». Еще раз: в воображении Кремля конфликт на «юго-востоке», а не на Донбассе, и по московской логике, другие «зоны конфликта» это мирные города от Харькова до Одессы. После ужасов «русского мира» в Луганске и Донецке дураков в Украине уже не осталось, и нормальный человек не может желать прихода орков и «православного» комендантского часа в свой город. Любые попытки России захватить новые территории приведут к мгновенной силовой реакции, и в Москве об этом знают. Ничего, кроме терактов в арсенале россиян не остается.

Важно и другое. Впервые в России перестали прикрываться Минском-2 как фиговым листом и открыто демонстрируют свое желание сохранить контроль над оккупированным Донбассом. Размышляя на тему, что Кремль никогда не был против миротворцев и даже согласен на миссию ООН, Путин ни разу так и не вспомнил об этом документе, выполнения которого требует все мировое сообщество. А ведь еще совсем недавно – в День независимости нашей страны в МИД России в лице своего спикера Марии Захаровой говорила, что миротворцы ООН не предусмотрены Минском-2, и жаловалась на «киевский режим».

Это только на первый взгляд может показаться, что Путин и российский режим готовы пойти на уступки. Мол, согласились с предложением Украины на миротворцев, а дальше только вопрос где и как развернуть миссию. Но параллельно было выдвинуто столько условий, которые говорят только о шулерстве Москвы и желании заболтать вопрос. Ключевая фраза Путина: «эти силы должны находиться на линии разграничения, а не на каких-то других территориях». Кремль хочет единолично сохранить контроль над украино-российской границей и продолжать беспрепятственно обеспечивать свою группировку на оккупированной части Донбасса. Результатом такого «хитрого» кульбита будет простой: россияне будут стрелять не только из-за спин украинских детей и женщин, но и миротворцев ООН. Ещё будет попытки Москвы под видом миротворцев ООН легализировать свой оккупационный контингент на Донбассе. Чем это закончится ярко показали «миротворцы» РФ в Южной Осетии которые будучи оккупантами примеряли к себе миротворческий мундир.

Также Путин продолжает пускать пыль в глаза и убеждать, что о миротворцах надо договариваться не с ним, а с его тенью, точнее с путинско-сурковской тенью в лице товарища «плотвы» в Луганске и «чикен фюрера» в Донецке. Странно. Сам Кремль спускает этим персонажам прямые указания, а другим предлагает ввести с ними переговоры. Очевидно, это экстравагантная уловка настоящей великой страны. Но весь этот спич Путина о конфликте на Донбассе всё же несёт позитив: Кремль пока не готов деоккупировать украинские территории, но готов торговаться по этому вопросу в Совбезе ООН. Новая площадка – это новые возможности и для Украины и для мирового сообщества. Решение задачи как принудить Россию к миру еще впереди.

Источник – Роман Цимбалюк, УНИАН