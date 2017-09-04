Бывшие агенты КГБ и Штази толкают “Nord Stream”

Продвижением и строительством газопровода «Северный поток» занимались и продолжают заниматься бывшие агенты КГБ и Штази (секретная служба ГДР- ред), которые коррумпировали или шантажировали наиболее важных политиков Швеции, Финляндии, Германии и Дании для получения соответствующих разрешений.

Об этом датский журналист-расследователь Йенс Ховсгаард пишет в своей книге «Spionerne der kom ind med varmen» (Шпионы пришли с жарой), которая появилась в датских книжных магазинах. Интервью с автором опубликовало польское издание “Business Portal Alert”.

По словам Йенса Ховсгаарда, в его книге идет речь о закулисной политической игре вокруг «Nord Stream”, когда в 2010 году получались разрешения на строительство спорного газопровода по дну Балтийского моря. “Я показываю, как Кремль и «Газпром» с Путиным и бывшими агентами Штази и КГБ подкупили и шантажировали политиков и других политиков на уровне министров в таких странах как Швеция, Финляндия, Германия и Дания. Грязная история!”, – говорит он.

Автор рассказал, что нынешний исполнительный директор “Nord Stream” Маттиас Варниг был агентом Штази в ГДР и секретным агентом в Западной Германии. Владимир Путин, которыйполностью контролирует «Газпром», является бывшим агентом КГБ. “Эти два джентльмена – старые друзья, которые работали вместе в Дрездене во время «холодной войны». Когда им понадобилось разрешение на строительство газопровода «Северный поток» в 2009 году они вербовали бывших коллег и использовали несколько шпионских методов для оказания давления и шантажа политиков и государственных служащих в странах, участвующих в проекте”, – рассказал он.

Ховсгаард также напомнил, что бывшие агенты КГБ ( так называемые “силовики ”) и сейчасзанимают видные должности в администрации Путина и в «Газпроме». Пять из шести президентов «Газпрома» были шпионами КГБ.

Ховсгаард подчеркнул, что несмотря на изменения ситуации в мире по сравнению с 2009 годом,путинская система осталась прежней, она совсем не изменилась . Поэтому и сейчас «Северный поток» и «Газпром» продолжают использовать угрозы правительствам и продолжают осуществлять щедрые пожертвования для получения разрешения на строительство уже новой ветки «Nord Stream”. “С западной точки зрения в 2009 году Путин и Россия были обычными партнерами. И когда такие страны как Польша и Украина, или страны Балтии неоднократно предупреждали остальную Европу о намерениях Путина использовать газ в качестве политического оружия, то мало кто из западных лидеров принял это во внимание”, – сказал журналист.

Он сообщил, что в своей книге раскрыл данные полученные из дипломатических каналов и документы, свидетельствующие о последствиях согласия на российский проект. “Для таких стран как Дания доступ датских компаний на российский рынок был более важен чем стабильность Украины. Сегодня политики лучше осознают эту проблему, но как отказаться от Путина, когда они вел и с ним дел а в 2010 году? Это проблема”, – считает Ховсгаард.

Кроме того, в Дании в 2009 году не было публичных дебатов о строительстве “Nord Stream”,правительство держало в секрете ход переговоров от общественности и неоднократно дезинформировало его и оппозиционные партии по сути проекта. « Правительство во главе с премьер-министром Ларсом Локке Расмуссеном буквально продало душ у Путину и России в обмен на визиты на высоком уровне. В течение 46 лет между Данией и Россией не было государственных посещений. В 2009-2011 годах премьер-министр Дании посетил Россию три раза, премьер-министр Владимир Путин и президент Медведев также посетили Данию, и, наконец, в 2011 году датская королевская семья прибыла в Россию с четырехдневным визитом”, – рассказал журналист.

По его мнению, Дания может блокировать этот проект, так как часть трубопровода проходит через датские территориальные воды.

Датский журналист считает, что у бывших агентов Штази и КГБ, в сотрудничестве с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, есть доступ к лицам, принимающим решения в Дании, Швеции и Финляндии. “И они используют эти контакты. Бывший премьер-министр Швеции Горан Перссон теперь является высокооплачиваемым лоббистом «Северного потока».Тоже самое — бывший премьер–министр Финляндии Пааво Липпонен. Как “Nord Stream”, так и “Nord Stream 2” зарегистрированы в кантоне Цуг ( Швейцария ) и руководство состоит из тех же людей. Матиас Варнинг также является директором”, – добавил Ховсгаард.

“Business Portal Alert”