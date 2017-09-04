На российские книги в Украине введут акцизные марки

Акцизы на российские книги – способ защить от пиратства.

В Верховной Раде за летние каникулы подготовили законопроект о введении акцизных марок на российские книги.

Об этом на заседании согласительного совета в понедельник сообщила глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

“Мы хотим защитить украинских книгоиздателей, предложив такой инновационный подход, как акцизная марка на российскую книжку, чтобы бороться с пиратством в этой сфере”, – сказала она.

Напомним, что в начале 2016 года народный депутат Остап Семерак выступил с инициативой запретить книжную продукцию из России. Один из тех, кто действительно поддержал Семерака – Александр Красовицкий, директор харьковского издательства “Фолио”.

Lb.ua