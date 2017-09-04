Высылка из России за “нежелательное поведение” станет законом

Решение о “нежелательности” будет принимать специальный экспертный совет на закрытых заседаниях.

Совет Федераций России готовит законопроект, которым предлагается высылать из РФ за “нежелательное поведение”.

Об этом сообщают “Известия” со ссылкой на зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова.

В частности, новым законом предполагается определить критерии и степень ответственности за “попытки деструктивного влияния извне на внутрироссийскую повестку. По словам Климова, “наши заокеанские партнеры систематически вмешиваются в наши дела”. Он также отметил, что “нежелательное поведение” может повлечь за собой даже выдворение из России.

Предполагается, что термин “нежелательное поведение” будет применяться в отношении физических лиц, в основном иностранцев, однако не исключает и применение его к российским гражданам и юрлицам.

“Нежелательность” поведения будет определяться в контексте того, наносят ли действия тех или иных лиц реальный ущерб национальной безопасности России, сообщает издание со ссылкой на источник в парламентских кругах. Речь может идти о целенаправленном “разжигании национальной и религиозной ненависти и политической розни”, а также о фактах потенциального вмешательства в российский избирательный процесс. Кроме того, “нежелательной” может быть признана “работа извне” с российскими образовательными учреждениями и молодежью.

Предполагается, что решение о “нежелательности” будет принимать специальный экспертный совет высокого уровня на закрытых заседаниях.