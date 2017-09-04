Кадыров заявил недовольство политикой Москвы

Кадыров сообщил, что в вопросе Мьянмы ему ближе позиция президента Турции Эрдогана и он его поддерживает.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «недоволен» и готов выступить против России, если российские власти будут поддерживать «шайтанов» в Мьянме. Об этом он заявил в своем Инстаграме, комментируя убийство несколько сотен мусульман народа рохинджа в Мьянме. «Почему российское СМИ молчит! Если в Европе где-то взрывают, убивают, сразу наши СМИ доблестные выступают. А когда за три дня убито несколько тысяч человек – все молчат. Думаете, я доволен? Нет, конечно. Я очень недоволен», – заявил Кадыров.

«Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, я против позиции России. У меня есть свое видение, своя позиция», – добавил он.

Он сообщил, что в вопросе Мьянмы ему ближе позиция президента Турции Эрдогана и он его поддерживает.

«Я больше чем уверен, что сегодня никто не будет поддерживать убийц и насильников, но есть определенные нюансы государственной политики, поэтому мы должны с понимаем относиться к тому, что происходит, и как себя ведут государственные деятели и политики», – подчеркнул он.

Он также рассказал, что ему много пишут о необходимости «ввести войска» в Мьянму. Кадыров подчеркнул, что это невозможно, так как он единолично не может принять такое решение. По его словам, было бы его воля он «ударил бы» и уничтожил тех, кто «убивает детей, женщин, стариков».

Ранее Кадыров комментировал ситуацию в Мьянме, осудив происходящее в этой стране. 1 сентября он написал о жестоких расправах над мусульманами, подчеркнув, что такой жестокости «человечество не видело со времён Второй мировой войны». Также он назвал действия властей «кровывами» и призвал их остановить.

«Карательные операции и санкционированные властями массовые погромы отличаются особой жестокостью», – подчеркнул глава Чечни.

Источник – УНИАН