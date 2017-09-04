Российские дипломаты попросили убежище в США

Оказавшись перед необходимостью покинуть США, российские дипломаты просят у властей этой страны возможность в ней остаться.

Закрытие ряда российских дипломатических и торговых учреждений в США, ставшее ответной мерой на высылку из РФ американских дипломатов, привело к немного неожиданным для Кремля результатам: работники консульств и торгпредств, вместо того, чтобы гордо вернуться в страну “крымнаша” и георгиевских ленточек, почему-то всеми силами пытаются остаться Соединенных Штатах. С этой целью они массово обращаются к американским иммиграционным юристам, которые с радостью готовы им помочь – разумеется, за деньги. Об этом рассказал в беседе с известным журналистом Игорем Поночевным президент юридической компании American Corporate Services Григорий Финкельсон.

В частности, к юристам уже обратились работники консульства России в американском Сан-Франциско. Это загранучреждение, наряду с другими, закрылось в связи с наметившимся серьезным похолоданием в двухсторонних отношениях.

– У меня есть хорошая новость для работников бывшего консульства в Сан-Франциско: они могут стать политическими беженцами, – рассказал Григорий Финкельсон. – К нам уже прибежали несколько человек, ранее работавших там. Конечно, положительное решение вопроса возможно не для всех: вы должны быть квалифицированы на политическое убежище. А мы вам поможем правильно оформить вашу историю. У нас недавно, кстати, российский генерал убежище получал. Кстати, интересно, что многие россияне попросту не знают своих возможностей, поскольку считают нормой то, что с точки зрения цивилизованного мира является грубым нарушением прав человека. К примеру, один из претендентов на политическое убежище не знал, что избиение в полицейском участке и преследование в РФ может стать таким основанием. Конечно, каждый случай нужно конкретно разбирать. Но мы уже получили несколько звонков от работников консульства, и начинаем работать с этими людьми. Боже упаси, они не хотят ехать обратно в Россию. Кстати, я их хорошо понимаю.

Напомним, что взаимное сокращение штатов дипломатических миссий России и США уже отразилось и на белорусах: если раньше наши сограждане могли получать американские неиммиграционные визы в посольстве Соединенных Штатов в Москве, то теперь там просто не хватает для этого сотрудников, поскольку оставшиеся заняты обслуживанием соискателей из отдаленных российских регионов, где закрылись консульства.