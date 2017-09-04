Антиукраинский дискурс в России становится антисемитским

Сперва русские называют вас хохлом, а потом убивают с улыбкой.

А вы тоже заметили, что антиукраинский дискурс плавно становится похожим на антисемитский. Что-то животное и бессознательное зародилось в утробах носителей скреп.

“Все от человека зависит, среди украинцев есть тоже хорошие люди”.

Вот это услышите, то знайте – перед вами фашиствующий выкормыш русизма.

Четыре года пропаганда и без того больным шовинизмом пациентам решала не только сиюминутные задачи по направлению тупой ненависти, злобы и агрессии россиян, но и одну глобальную цель – превратить в сознании россиян украинскую нацию во второсотрных людей. Среди которых тоже есть хорошие люди, ну, вы понимаете.

Добились своего. Какого россиянина не ткни палкой, он зашевелится и промычит: “хохлы, салоеды, нацисты, укропы, каратели, разбомбить, уничтожить”. И в голосе всегда пренебрежение, снисходительность, высокомерие, брезгливость. Ехидство, и как правило вот эта самая пакостная улыбочка. С которой они едут убивать на чужую землю или оправдывают вторжение в другую страну, сидя у себя на диване дома. Улыбочка хуже всего. А если уж с улыбочкой про “братские народы”, то хочется прикладом прямо в лоб.

Запомните, скотобаза, не “хохлы”, а украинцы. Не “жиды”, а евреи. Не русские, а свиньи. Да, не все русские свиньи, правда те, кто не свиньи – они не русские. Они не имеют ничего общего с менталитетом, мироощущением, установками, образом жизни и мысли с русскими людьми. Хоть сто раз говорите, что ваши папа и мама русские, но если вы нормальный, здоровый человек, неподверженный ксенофобии, шовинизму, расизму, имперству и прочим скрепам, то вы не русский. Кто угодно, но не русский.

Это был бесплатный урок лексики для духовного люда бескрайних просторов самой большой и не менее бессмысленной страны в мире. Не стоит благодарности.

Источник – Александр Тверской