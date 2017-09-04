Пьяный Басурин наехал на российского военного

Блогер Александр Верум сообщил, что «замкомандующего оперативным командованием ДНР» Эдуард Басурин будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения сбил на своем автомобиле высокопоставленного военного РФ.

По словам блогера, после совершенного наезда Басурин спрятался в военной комендатуре по улице Щорса, расположенной в оккупированном Донецке. Сразу после инцидента туда подъехали два «Урала» без номерных знаков, и 50 боевиков окружили здание якобы для защиты Басурина.

Однако в ночь с 31 августа на 1 сентября у комендатуры боевиков произошло столкновение с товарищами погибшего, в результате которого 19 боевиков оказались в больнице им. Калинина. Ссылаясь на собственные источники, Верум пишет: «И все бы ничего, но этим человеком оказался российский военнослужащий, и, судя по всему, в высоком звании, который от полученных травм скончался на месте». Отмечается, что жесткую схватку с сослуживцами военного удалось остановить только благодаря тому, что на место прибыл еще один высокопоставленный российский военный, курирующий «ДНР».

При этом блогер отметил, что о нынешнем состоянии Басурина ничего не известно. Официальной информации о резонансном ДТП нет, так как боевики приложили все усилия, чтобы эти сведения о «подвиге» Басурина в СМИ не просочились.

Источник – Диалог