Глава СБУ к главе ФСБ: “Путин не вечен” (ВИДЕО)

ФСБ готовила теракты против россиян, чтобы получить повод для начала полномасштабной войны с Украиной.

Глава СБУ Василий Грицак обратился к руководителю ФСБ РФ Александру Бортникову с призывом прекратить деятельность, которая может дестабилизировать ситуацию в РФ и дать повод российским военным для начала полномасштабной кампании против Украины.

“Александр Васильевич, я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить для сотрудников специальных служб. Вы перешли все возможные черты, которые возможно перейти. И вы и я знаем, что к терактам на территории Украины – и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне – причастны, к организации этих терактов, работники спецслужб. Погибли десятки людей, много людей были ранены”, – заявил Грицак.

“Но на этот раз вы перешли красную черту. Вы готовы были взорвать своих русских граждан для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения в Украину, для начала полномасштабной кампании. Вы до конца отдаете себе отчет, к каким геополитическим последствиям могли привести эти действия? Вы отдаете себе отчет в том, что за эти действия придется отвечать? Вы понимаете, что сегодняшняя политическая власть, в том числе и Путин, не вечны? Вы понимаете, сколько проклятий получат ваши дети? И в ваших силах это все остановить”, – призвал глава СБУ.

“В этом суть моего обращения. Поверьте, я никогда не отдам приказ организовывать теракты на территории России в отношении мирных граждан”, – резюмировал Грицак.