В Кремле подумывают, какую женщину выдвинуть в президенты РФ

В качестве возможных кандидатов рассматривается 5 – 7 кандидатур. Среди них три – представляют партию «Справедливая Россия»: председатель Социал-демократического союза женщин РФ Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева.

Утверждается, что согласована кандидатура и беспартийной женщины. Идеальным вариантом называют телеведущую Ксению Собчак.

При этом, Великая утверждает, что таких предложений ей никто не делал. В такую вероятность она не верит. В свою очередь Петеляева заявила, что официального предложения не было, но ей было бы интересно поучаствовать в избирательной кампании. С Волынец связаться не удалось.

Женщины до сих пор дважды были кандидатами в президенты РФ: в 2000 г. нынешний председатель россйиского Центризбиркома Элла Памфилова («Гражданское достоинство») набрала 1,01% голосов, а в 2004 г. Ирина Хакамада (Союз правых сил) − 3,84%.

Источник – Ведомости