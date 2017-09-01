Россияне смогут пересекать границу с Украиной только по биометрическому паспорту

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с 2018 года российские граждане смогут пересекать украинскую границу исключительно по биометрическим паспортам.

«В ближайшее время должно быть опубликовано решение СНБО, которым предусмотрено, что начиная с 1 января 2018 года пресечение границы из стран, которые представляют угрозу для Украины, должен быть осуществлен по биометрическим паспортам. Или у тех, у кого их нет, должны быть зафиксированы биометрические данные на границе», — отметил президент.

По словам Порошенко, процедура будет проходить в три этапа. Первый — человек может предоставить предварительное сообщение о том, что он собирается в Украину и пересечь границу, соответственно — база данных и пограничники будут к этому готовы.

Второй — непосредственная фиксация данных на границе, биометрического паспорта или биометрических данных, и третий — фиксация человека в месте, где он планирует находиться.

Эспресо.