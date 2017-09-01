Дивизион ОТРК «Точка-У» пеереброшен к границе Украины

ОТРК «Точка-У» на учениях «Запад-2017» – очень тревожный сигнал для Украины.

22-го августа 2017 на видеохостинг было загружено видео с российским военным эшелоном под названием: «Волгоград. Поезд с военной техникой».

После детального анализа данного видео волонтерами международного сообщества InformNapalm было установлено, что эшелон, состоящий из 40 платформ и вагонов, перевозил на себе 47 единиц военной техники и приблизительно 170-200 человек личного состава. Эшелон был заснят на окраинах Волгограда и двигался в западном направлении, к границе с Украиной. Подсчет техники и ее идентификация указывают на переброску российским командованием полноценного двухбатарейного дивизиона оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» с дополнительным боекомплектом, средствами связи и обеспечения (полевые кухни и автономные электростанции). С большой долей вероятности на видео зафиксирован дивизион 464-й ракетной бригады ВС РФ (Капустин Яр, Знаменск) или 60-го центра боевого применения (Капустин Яр, Знаменск). В эшелоне была идентифицирована следующая техника:

Пусковые установки 9П129 — 4 единицы:

Транспортно-заряжающая машина 9Т218 — 4 единицы:

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Транспортная машина 9Т238 — 4 единицы:

Техническая машина 9В819-1 — 4 единицы:

Мобильные радиостанции Р-142БМ:

В заключение хотелось бы отметить, что отсутствие информации по учебным стрельбам с применением ОТРК «Точка-У» на учениях «Запад-2017», как и переброска полного дивизиона с дополнительными ракетами в направлении границы с Украиной от места постоянной дисклокации и основного ракетного полигона Капустин Яр, являются очень тревожным сигналом для Украины.

Источник – InformNapalm