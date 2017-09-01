Новый политический сезон в Украине: прогнозы и вариации

После летнего почти затишья начнется новый политический сезон в Украине. Осень будет решающей с многих точек зрения.

Уже совсем скоро, после летнего почти затишья, начнется новый политический сезон в Украине. Его старт будет дан 5 сентября, хотя работа начнется еще ранее. Оживлению украинской политики могут способствовать, как анонсированные, так и предполагаемые, но не ожидаемые события.

Важность осеннего сезона, в первую очередь, связана с тем, что окончательно не снята с повестки дня вероятность досрочных парламентских (возможно и президентских) выборов. Именно вокруг не только этого вопроса будут вестись политические баталии. Можно ожидать, что ввиду этого президент всеми доступными способами будет подстраивать под себя политических ландшафт Украины – хотя у него на этом направлении могут возникнуть серьезные оппоненты.

Президент идет в атаку, но выигрывает ли?

Речь, скорее всего, уже не будет стоять о переходе из парламентско-президентской формы правления – для этого нужно внести изменения в Конституцию (но где взять больше 300 голосов?), хотя желание этого никуда не денется. Вместе с этим, президент будет пытаться усиливать свое положение по всем возможным направлениям, как мягкими методами (переговоры, купля-продажа, «договорняки» и т.д.), так и более изощренными и жёсткими (война компроматов, всевозможные антикоррупционные акции и т.п.).

В том случае, если президенту не удастся переломить ситуацию в свою сторону (не только повысить свой рейтинг, но и увеличить свое представительство в ВРУ, а так же усилить коалицию своих сподвижников) он может получить неутешительные для себя политические последствия.

Президент и БПП рискуют превратиться в «хромую утку» в прямом и переносном значении этого слова.

Миссия невыполнима: улучшить рейтинг и остановить развал БПП?

Следует ожидать того, что ряды БПП будут и далее прямо или косвенно покидать функционеры. Вероятнее всего, они будут в той или иной степени становиться оппозиционерами (внутрипартийными и внепартийными). И если мажоритарщики смогут покинуть ряды фракции и партии безболезненно, то прошедшим по партийным спискам так просто это сделать не удастся.

Не следует исключать вероятности того, что в один их новых политических проектов вольется часть бывшего УДАРа.

В любом случае, президент не будет простым статистом в этих процессах, и далее по его указанию будут происходить публичные порки не только депутатов ВРУ (и низших уровней), но и представителей силовых ведомств, функционеров госструктур и т.д.

В ближайшее время возможны совместные резонансные аресты со стороны СБУ и ГПУ (высших чинов, по аналогии с задержанием С. Будника (хотя, как и в ситуации с задержанием руководства ДСНСУ, в итоге, суд может оправдать значительную часть задержанных), а так же ходатайств (ГПУ, НАБУ) о снятии депутатской неприкосновенности с пары десятков депутатов.

Вместе с тем, следует ожидать усиления внимания в отношении деятельности МВД. Следует ожидать новой волны нападок, не только информационных, причем вероятнее всего они будут делаться медиаресурсами, которые прямо или косвенно не входят в пул президента и его окружения. Министра и его окружение всеми доступными способами будут стимулировать к лояльности.

НАБУ и ГПУ на тропе войты?

Еще больше может обострится и конкуренция между силовыми ведомствами. Особенно это касается НАБУ и ГПУ. Тем более, что их деятельность по сути направлена на разные ориентиры и «кураторов». Бюро ориентируется на западных спонсоров. При этом, ГПУ играет роль «организатора парламента».

Обе структуры сориентированы на результат, а так же личный пиар. Это касается не только Ю.Луценка как политического лидера и формирование имиджа «непримиримого борца» с коррупцией, но и А.Сытника. Пересечения интересов ведомств не отрицают и не приуменьшает их антагонизм.

Существует вероятность обострения и/или провоцирования конфликта между силовыми ведомствами с участием МВД и его структур. Существует заинтересованность в усложнении возможность маневра для Министра и его команды.

Система МВД под ударом?

Под видом борьбы с коррупцией и не только может происходить «атака» по разным направлениям. Дело не будет ограничиваться проектом «Стена». В очередной раз всплывет вопрос «Княжичей» и не только.

Под удар могут попасть не только Аваков и члены «команды», но и часть функционеров министерства и органов, относящихся к МВД. Отсутствие Министра на параде красочное тому свидетельство.

Такие шаги со стороны президента особенно актуальны после информационного вброса о том, что в ближайшее время может стать реальностью «объединение» части НФ во главе с министром вместе с ЮВТ.

Тезис о том, что дружба по расчету против третьей устраивает обе стороны не лишена логики. Хотя реализация такого рода проекта может быть намного сложней, несмотря на аргументы о том, что в результате такого симбиоза Тимошенко получает ресурсы (силовые, парамилитарные («Азов» и др.) и организационные (Соцпартия Кивы)), а министр гарантии политического будущего, особенно с учетом возрастающего рейтинга БЮТ и амбиций Тимошенко (премьерских и президентских).

В данной связи можно предположить, что в группе риска находится руководящий состав не только министерства, но структуры в его системе. Под удар может попасть национальная академия внутренних дел Украины и ее руководящий состав.

Не следует исключать вероятность отставки руководителя Нацгвардии Ю.Алерова. Особенно с учетом того, что президент и министр обороны после парада не пожали ему руки. Хотя именно последний выдвинул Алерова в качестве кандидатуры на должность. Тем более, что уже фактически произошла ротация руководства Погранслужбы.

Расстраивают партии или рейтинги?

В тоже время можно ожидать активизации процессов поиска новых партийных лиц и активных процессов партстроительства.

Речь, вероятнее всего, будет идти не только о ребрендинге, как это уже было с провластными политическими проектами ранее, а о строительстве новых, или реанимации старых проектов.

Со стороны Банковой ставки могут делаться не только на Аграрную партию Украины (В.Скоцика), «Наш край», Партию «Возрождение», но и другие проекты.

На политическом небоскребе могут возникнуть и новые политические проекты, которые могут быть инициированы частью Оппозиционного блока близкой к Фирташу и Левочкину.

Свой политический проект может развивать Коломойский, хотя это может быть просто поддержка нескольких существующих, в том числе и УКРОПа.

Сомнительной можно считать вероятность обособленного политического плавания Турчинова и Луценка, о чем свидетельствуют определенные источники в журналистской среде.

Возможность объединения БПП и НФ, хоть и не стоит окончательно исключать, однако его вероятность достаточно низкая. Тем более, что «объединительные» процессы в истории взаимоотношений функционеров этих партий были не единожды (2014, 2015), хотя речь тогда шла о разных уровнях.

В независимости от того до чего договорятся стороны, ясно одно: НФ пойдет по пути ребрендинга (возможно распада на несколько политических проектов). При этом, А. Яценюк всеми доступными способами будет пытаться остаться в большой политике. Именно он может быть удобным как техническим соперником (президентских), так и союзником (парламентских) президента на выборах. Особенно с учетом хоть и не высокой, но вероятности досрочных выборов. Не стоит исключать и других кандидатов на эту роль среди представителей и не только НФ.

Украинский грузин возвращается

Одной из интриг осени можно считать анонсированное возвращение Михаила Саакашвили в Украину. Этот ход – это попытка усиления имиджа обиженного властью и мобилизовать активистов, сторонников и части политикума.

Можно предположить, что к Михо может примкнуть часть Самопомощи. Хотя, скорее всего, политтехнологи пойдут по пути интегрирования Саакашвили в свой проект вместе с частью соратников. Семен Семенченко уже открыто заявил о поддержке лишенного гражданства.

Кроме эпатажной картинки и попытки сформировать живой коридор из своих сторонников для прохода, реального перемещения «Главного грузина Украины», скорее всего, не произойдет. Хотя существует вероятность, нескольких сценариев развития событий. Власть может: (1) заблокировать практически любую возможность для пересечения украино-польской границы; (2) пустить, но потом выдворить в Польшу; (3) разрешить въезд, а потом задержать и экстрадировать в Грузию.

В независимости от того, чем закончатся перипетии с пересечением границы этот инфоповод может стать «опорной точкой» для мобилизации и сплочения антипрезидентских сил. Это может быть Движение новых сил, Гражданская позиция (А. Гриценко), «Справедливость» (В. Наливайченко) и др.

Хотя, скорее всего, конечная цель не будет достигнута, так как сомнительно что бы Саакашвили конвертировал в реальные успехи выстраиваемый им имидж «обиженного властью». Так, как есть пример его не совсем внятной работы на должности главы Одесской ОДА.

Кроме того, пока что у него и его команды отсутствуют денежные средства для раскрутки мощного политического проекта, а серьезные спонсоры будут вкладывать деньги имея определенные гарантии, которые Саакашвили, пока что дать не может.

Верховная Рада Украины: быть или не быть?

На осень запланировано принятие важных законов (о госбюджете на 2018 г., Закона «Об образовании» законопроект № 3491-д) и процессуальных изменений (Трудовой, Хозяйственный, Процессуальный и другие кодексы), которые касаются ряда реформ.

Кроме того, вероятнее всего, ВРУ сосредоточится на законопроектах, принятие которых относится к ключевым условиям очередного транша макрофинансовой помощи МВФ, а также приближении украинского законодательства к стандартам ЕС.

Наиболее резонансными, вероятнее всего будут, Законопроект об особенностях государственной политики возобновления государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, а также правительственные инициативы в рамках земельной реформы (в первую очередь об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения) и пенсионной (Законопроект № 6614), медицинской (законопроект № 6327) реформ. И это далеко не полный перечень важных вопросов.

С высокой долей вероятности можно говорить о том, что БЮТ, совместно или отдельно, будет выводить своих сторонников на митинги и пикеты не только под КМУ, но и ВРУ. Обыватели могут стать свидетелями совместных акций некогда политических антагонистов.

Социальные протесты как попытка «отставить» КМУ

Вероятнее всего, уход в автономное политическое плавание В.Гройсмана начало беспокоить не только президента, но и его окружение, тем более что он параллельно ослабляет влияние президентской команды на политические и экономические процессы в Украине.

Ситуация, когда Гройсман остается премьером только потому что его некем изменить, в ближайшее время, должна измениться. И дело не только в «сближении» команды НФ и премьера, но и в излишней самостоятельности последнего. В дело могут пойти эпизоды борьбы коррупцией или экономическая деятельность Гройсмана до премьерства.

Сомнительно, чтобы новым премьером стал Турчинов, как об этом свидетельствуют заявления определенных аналитиков. Распространяя соответствующую информацию формируется скрытый конфликт НФ-Гройсман, к тому же последнего косвенно стимулируют к большей сговорчивости.

В том случае, если решение об отставке Кабмина будет сформировано, действующего премьера, скорее всего, могут заменить кто-то из вице-премьеров. К примеру, гипотетически, это может быть Климпуш-Цинцадзе или Кубив.

Причиной не только для отставки, но и для дестабилизации ситуации в Украине могут стать социальные протесты, акции гражданского неповиновения и т.д.

Речь вероятнее, будет идти не только о видоизменённом «Шатуне», но и о совместных или разобщенных акциях, как демократической оппозиции, так недемократической.

Кроме тарифных выступлений, может быть разыграна карта недовольных деятельностью госструктур, спровоцированные коррупционные скандалы, земельные вопросы и т.д. В качестве пилотных уже запускаются попытки погромов в офисах энергокомпаний, для того чтобы посмотреть на реакцию власти.

Активизация протестных настроений может еще более усилится, в том случае если начнутся процессы, связанные с переформатированием давно не легитимной ЦВК. Такие действия могут запустить негласную избирательную компанию. Тем более, что на этом настаивают западные партнеры.

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Осень будет решающей с многих точек зрения. В том случае, если у президента провалятся попытки адаптировать политическое ландшафт страны, это будет означать, что он не сможет не только противодействовать досрочным выборам, но и существенно повлиять на их результат. В этой ситуации они могут произойти уже весной 2018, на чем косвенно настаивают западные партнеры.

Отчасти они могут стать реальностью и в том случае, если возникнет нерешаемый политический кризис и ко всему прочему не удастся выполнить условия Минска -2 и т.д. Осень покажет, что нас ждет в ближайшее время. Ждать уже не долго.