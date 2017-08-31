Путин вспомнил об “испанском диспетчере”

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос американского режиссера Оливера Стоуна о крушении лайнера компании “Малазийские авиалинии”, выполнявшего рейс MH17, напомнил о сообщении “испанского диспетчера”, который якобы работал в аэропорту “Борисполь” в Киеве.

Российские государственные СМИ после катастрофы распространили сообщение из “Твиттера”, в котором “диспетчер” утверждал, что видел рядом с “Боингом” военные самолеты.

Ответ Путина на вопрос о катастрофе приводится в книге “Интервью с Владимиром Путиным”, в которую попали не вошедшие в фильм эпизоды, передает телеканал “Дождь”.

“Насколько мне известно, сразу же после этой ужасной катастрофы один из украинских авиадиспетчеров, по-моему, он специалист испанского происхождения, объявил, что видел в коридоре гражданского самолета боевую машину. Никакой другой боевой машины, кроме украинской, там быть не могло”, – сказал Путин Стоуну во время беседы, которая проходила 4 июля 2015 года.

“Я не утверждаю, что этот самолет сбивал гражданское воздушное судно, но все равно вопрос остается: а что он там делал, в коридоре гражданского судна?” – задался вопросом Путин, указав, что это запрещено международными правилами гражданской авиации.

В день катастрофы “Боинга” над Донецком, пользователь “Твиттера” под ником spainbuca опубликовал сообщение: “Военные самолеты пролетали рядом с 777 за три минуты до того, как он исчез с радаров, всего три минуты”. Пользователь утверждал, что работал авиадиспетчером в аэропорту “Борисполь”. Первым из СМИ сообщение опубликовал пропагандистский сайт Russia Today, затем новость появилась на сайте “РИА Новости”, ТАСС, “Первого канала”, НТВ и других российских СМИ. Аккаунт “диспетчера” на момент публикации новостей уже был заблокирован.

Позже стало известно, что аккаунт “испанского диспетчера” является фейковым и заблокирован. В августе 2016 года стало известно, что аккаунт разблокировали, а вести его стала некая Людмила Лопатышкина, но и этот аккаунт в итоге был заблокирован.

“Боинг” рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. В сентябре 2016 года международная следственная группа при нидерландской прокуратуре представила доклад, в котором утверждала, что самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса “Бук”, все остальные версии следствие отвергло. Согласно докладу, установку, из которой был сбит МН17, доставили из России, а после катастрофы вернули обратно. Ракета была запущена неподалеку от поселка Первомайское Донецкой области, на момент катастрофы эту территорию контролировали пророссийские боевики. Минобороны РФ все обвинения в свой адрес традиционно отвергает.

Путин в июле 2014 года сказал, что ответственность за трагедию несет “государство, над территорией которого это произошло”. В документальном фильме “Путин” российский президент сказал Оливеру Стоуну, что США планировали возложить вину за крушение Boeing под Донецком на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию.

Цикл из четырех фильмов Оливера Стоуна о Путине вышел на телеканал Showtime в июне 2017 года. Позднее была выпущена книга с полной версией разговоров Путина и режиссера.

В июле экспертно-журналистская группа Bellingcat обобщила исследования о крушении MH17. “Никаких правдоподобных свидетельств” нахождения украинских “Буков” в районе катастрофы предоставлено не было.