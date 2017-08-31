Из Крыма уже вытесняют и украинцев

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал нападение российских силовиков на храм Киевского патриархата в Симферополе очередным усилением российской политики, направленной на вытеснение крымчан с аннексированного полуострова.

Об этом сообщает издание “Крым.Реалии”.

“Варварское отношение российских оккупационных властей к священникам и прихожанам УПЦ КП во временно оккупированном Крыму, как и постоянные репрессии и гонения против мусульман Крыма, являются свидетельством усиления Россией политики целенаправленного вытеснения крымских татар и этнических украинцев за пределы Крыма и их замены этническими русскими, ввозимыми с материковой России”, – заявил Чубаров.

Напомним, утром 31 августа российские спецслужбы заблокировали храм УПЦ КП в Симферополе. При блокировке храма силовики повредили руку архиепископу Симферопольскому и Крымскому Клименту.