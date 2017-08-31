БПП: У Украины три варианта введения миротворцев на Донбасс

Украина рассматривает три варианта введения миротворческой миссии на Донбасс.

Об этом сообщает пресс-служба фракции “Блок Петра Порошенко” со ссылкой на члена комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Артура Герасимова.

“Сейчас в обсуждении есть несколько вариантов. Первый – это, например, формат, предложенный президентом, озвученный во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Также в обсуждении действительно находится формат ввода миротворцев под формат ОБСЕ. И также обсуждается введение миротворцев под формат полицейской миссии из Европы. Что будет быстрее и будет эффективнее, покажет время”, – рассказал он.

Герасимов также отметил, что власти делают все возможное для ускорения этого процесса.

При этом он подчеркнул, что Россия не может участвовать в миротворческой миссии.

“Теперь относительно того, что Россия – страна-агрессор – одновременно может быть агрессором и миротворцем. Этого не будет”, – добавил депутат.

Напомним, Украина уже два года просит ввести миротворческую миссию на Донбасс.

В начале марта 2015 года Порошенко подписал указ об обращении в Совбез ООН с просьбой о введении миротворцев на Донбасс. Документ ввел в действие решение СНБО “Об обращении к Организации Объединенных Наций и Европейскому Союзу по поводу развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности”.

В июне 2015 года был принят закон, который регулирует вопросы проведения на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности в части расширения оснований для допуска и пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины.

Спустя год Украина выразила недоумение в связи с бездействием Совбеза ООН в ответ на прямой запрос Киева о развертывании в оккупированных регионах Донбасса миротворческой миссии ООН.

В сентябре Порошенко намерен снова поднять этот вопрос на сессии Генассамблеи ООН.