Экс-глава “ЦИК ДНР”: “Возвращение в Украину неизбежно”

Бывший глава так называемого “центризбиркома “ДНР” Роман Лягин признался, что жители Донбасса в 2014 году были одурачены.

Об этом Лягин сообщил в Facebook.

“Я, организатор референдума и ответственный за срыв украинских выборов 2014. Делал то, что делал, по убеждениям, искренне и с полной отдачей! Потому, что верил в Россию, которая нас не бросит. Но она бросила, причем под танки!” – написал он.

Лягин подчеркнул что для телевизионной картинки тысячи людей забивают, как скот.

“Нас предали и продали! За что сражались и умирали!?… Пусть каждый сам себе ответит. И что, все было зря!? Да, России которую мы себе представляли нет, а может и никогда не было. Для возвращения нормальной жизни, возобновления работы предприятий, неизбежно возвращение в Украину! Донбасс – это Украина!” – резюмировал он.

Кроме того, так называемый «бывший глава «ЦИК ДНР» Роман Лягин рассказал, как его пытали в «доме правительства ДНР».

«Я подтверждаю, что все высшие должностные лица ДНР, включая Главу, министров, депутатов и представителей ЛДНР в Минске, были согласованы и фактически назначены В.Ю. Сурковым.

12 апреля 2016 года меня, в качестве председателя ЦИК ДНР, за отказ от выполнения прямых поручений, пытали в здании Администрации Главы ДНР, в присутствии Полякова Максима Борисовича, сотрудника Администрации Президента РФ. В его же присутствии я, в обмен на безопасность семьи и быструю смерть, написал предсмертную записку, в которой обвинил в своей смерти Ходаковского А.С.

Из за огласки в СМИ, был освобожден и выехал в РФ, где не чувствую себя в безопасности», – отметил Лягин.

Как известно, в 2014 году именно Лягин вел подготовку к “референдуму” 11 мая, а затем огласил его результаты меньше чем через три часа после закрытия участков для голосования. Через некоторое время Лягин попал в немилость к главарю донецких террористов Александру Захарченко и покинул оккупированный Донбасс .