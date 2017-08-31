Пара слов за Керченский мост. Итоги крымского сезона 2017 и что изменится в будущем

Керченский мост из России – это правильно. Только не особо на него рассчитывайте, не нужно себя обманывать.

Скажу и я пару слов за Крымский мост.

Все на полуострове его ждут – от риэлтеров до владельцев шаурмичных киосков. Все надеются на то, что мост сделает Крым более привлекательным для россиян.

Но то, что происходит сейчас, честно говоря, далеко от ожиданий 2014 года. Россияне на волне патриотических настроений съездили в Крым, насмотрелись здешних красот и удовлетворились. Нынешний сезон для многих коммерсов провальный.

Стабильно едут отдыхающие по социальным путевкам в санатории, но это не та публика, на которую рассчитывают рестораны и мини-отели. А платежеспособная категория освоилась и сбивается в нескольких точках. Периферийные уютные крымские местячки по большей части пустуют.

С недвижимостью отдельная история. После ирреденты владельцы недвижимости в разы вскинули свои запросы. Вот, мол, сейчас москвичи повалят, а они то, в отличие от вас, крохоборов, копейки считать не будут.

И бывало так, что обсуждаешь с продавцом стоимость, а он тебе звонит и заявляет: знаешь, дорогой, я подумал, теперь хочу в два раза больше, ну минимум в полтора. А не купят – так я подожду. Чай, не голодаю!

Предложения недвижимости часто ужасные, в крымском стиле – с сомнительными документами, проблемными сетями, дешевыми материалами.

“Да ничего, купят, я подожду!” – заявит вам продавец.

И вот ждали, ждали. А покупатель не идет. Оказалось, что ожидаемые москвичи-то уже при Украине, что хотели, то купили. И взрывного спроса нет.

Через годик-другой цены стали немного проседать. Но тут пришла новая надежда – мост. Теперь ждут его

Остальные цены под стать: как в Москве. Ведь сезон короткий – надо за два месяца успеть отбить и заработать. В долгую не хочется. Иди знай что там дальше будет. Вот построят мост, тогда даст Бог пойдет!

Но как мне кажется, стройка ситуацию не спасет.

Во-первых Крым далеко. Из Москвы ехать до Ялты 1800 км. Переправа – не проблема. Ее работу русские специалисты организовали отлично – проходишь максимум за два часа. Когда ею занимались местные логисты, очереди были – говорят, по несколько суток. Но сейчас такого нет.

Самолеты летают еще лучше. Десятки рейсов в день. Взять можно в день вылета. Цена нормальная. От 50 баксов не в сезон. И летом – от ста.

Но тут начинаются сюрпризы: прилетел ты в солнечный Крым, вышел в аэропорту, а как ехать? По традиции – такси и маршрутоны. Модненьких шатлбасов нет. Вернее есть, но я на них никогда не попадал.

С открытием моста ничего особо не изменится. Все равно будет удобнее лететь самолетом. А автомобилем придется ехать все те же 1800 км. И если уж очень хочется, то можно.

Еще можно будет поездом. Но около полутора суток. И потом вокзал. Маршрутоны. Таксисты. Чебуреки.

И вот сидите вы во Владимирской области в июне и планируете отпуск. Крым – первый вариант. Двое суток туда, двое обратно, неделю на месте. А где? На каком месте? Предположим Феодосия. Название красивое, где-то его слышали. Где там жить? Что искать? Есть вроде номер по пятидесят долларов в день. Симпатичный. В километре от моря. А что там еще есть? Бассейн? Нет. Аквапарк в двух километрах? Ну хорошо. А детей куда? Парк львов в Белогорске? А к туда добраться? Так. Сто баксов туда, сто назад. Четыреста жилье. Еда. Аквапарк. Зоопарк. С детьми на двоечку встряли. Может в Черногорию на пару недель? Или слушай, поехали в Анапу! Там и дешевле, и искать ничего не надо. Туда же где два года назад отдыхали. Или в Геленджик. Крым как-нибудь в другой раз. Сейчас времени нет в этом разбираться.

Чтоб вы понимали ситуацию – сейчас в Крыму людей немного,но приличные отели с инфраструктурой забиты под завязку, притом что небольшой номер стоит триста долларов. Запрос вроде есть. Но новых отелей я пока не вижу.

Другой крымский отдых был при Украине. Выходишь ты, предположим, в Одессе на обеденный перерыв с товарищем. А он тебе: слушай, сегодня пятница? Джаз-фест же в Коктебеле! Забыли совсем! Сегодня Red Snapper. – Во сколько? – Ну пишут в девять. Реально в десять выйдут. – А поехали! Заканчиваю в пять и рванем. Антону позвони, пусть подъезжает.

В пол одиннадцатого ты уже стоишь на песке с бутылкой в руках. По дороге набрал знакомого архитектора – наверняка он там, еще одним звонком снял домик с видом на Карадаг. Можем еще в понедельник в Судак на денек. На рыцарей посмотрим, в байк-пабе на набережной повисим. А если что там в Одессе какой-то аврал, ну так назад подъеду – не проблема.

Крым – рядом, под боком. Так там знаешь каждую дыру. Каждое мероприятие. Назначаешь там встречу москвичам и белорусам. А сервис? Сервис говно. Вернее его нет, но он и не нужен. Ты же и гид, и ресторанный эксперт, и фотокорр, и следопыт.

Сейчас тоже так могу. В Крыму сложилась такая приятная тусовка приезжих из России и Украины, динамичных спортивных ребят. Но это ж не турпоток, дорогие крымчане. Туристов нужно как-то заполучить. И желательно на круглый год. Ну или на основные праздники года. Для этого людей нужно развлекать. Нужно их забирать их из аэропорта и водить за ручку по всем красотам и развлечениям. Благо их тут видимо не видимо. В этом красивейшем и интереснейшем месте.

А мост… Мост это правильно. И ирредента это то, чего мы все ждем. Только не особо на него рассчитывайте, не нужно себя обманывать. И еще не нужно обманывать покупателей недвижимости.

Источник – Игорь Димитриев