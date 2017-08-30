Украина не является хабом для российских террористов ИГИЛ в Европу, – Посольство Украины в Великобритании

Посольство Украины в Великобритании пристыдило британский телеканал Sky News за публикацию сомнительного материала, где говорится о том, что Украина стала хабом для российских джихадистов ИГИЛ на их пути в Европу.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства.

«Итак, в чем виновата Украина? В том, что на ее территории могут быть экс-джихадисты? Многие европейские страны, в том числе Великобритания, к сожалению, уже длительное время сталкиваются с проблемой борьбы с радикалами на своей территории. Означает ли это, что каждая европейская страна квалифицируется как «центр» для террористических маршрутов? Конечно, нет. Факты важны. Факты, основанные на достоверной и всесторонней информации», – говорится в заявлении.

Дипломаты обратили внимание, что статья подготовлена московским корреспондентом Sky News со ссылкой на некоторых сомнительных «наблюдателей, общественных активистов и аналитиков», которые и утверждают, что Украина является «центром» для бывших джихадистов. Мало того, автор даже пошел дальше и дал этой статье броское, но сомнительное название, обвиняющее Украину в том, что она якобы превратилась в террористический маршрут в Европейский Союз для российских бойцов ИГИЛ.

«Если бы это утверждение было опубликовано в таблоиде, мы могли бы легко упустить его. Тем не менее, авторитетный канал Sky News должен был бы основывать свои утверждения на более надежной информации, а не на показаниях только одного журналистского источника, каким бы хорошим он ни был», – заявили в посольстве.

Дипломаты также напомнили, что NYT недавно опубликовала статью, ложно заявив, что Украина передала ракетные двигатели в Северную Корею. Статья также была основана на комментарии одного эксперта, который на самом деле позже опроверг эти утверждения.

«Итак, вот наш простой совет: истина выплывает из плюрализма мнений», – говорится в тексте.