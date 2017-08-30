Россия учениями Запад-2017 пугает Европу континентальной войной

Российская Федерация с помощью масштабных учений “Запад-2017” хочет продемонстрировать свою способность вести масштабную континентальную войну в Европе.

Об этом Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил на брифинге в Новых Петровцах, где вместе с главой МВД Арсеном Аваковым вручал ключи от новых квартир сотрудникам Национальной гвардии, передает “Интерфакс-Украина”.

“Российская Федерация этими учениями демонстрирует свою способность вести масштабную континентальную войну в Европе, и это, по их мнению, может быть предупреждением для Запада, чтобы он не вмешивался в новые авантюры, в том числе военные, которые Кремль может провоцировать как на территории Украины, так и в других независимых государствах в регионе”, – сказал Турчинов.

Он также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины в связи с этими учениями находятся в готовности дать ответ на любую возможную провокацию.

Напомним, ранее Турчинов говорил, что российско-белорусские стратегические командно-штабные учения “Запад-2017” станут проверкой готовности РФ к большой войне со странами НАТО. Подробнее об этом говорится в его статье “Запад-2017 – реальность и угрозы”.

Стратегические учения “Запад-2017” пройдут с 14 по 20 сентября этого года одновременно на нескольких полигонах России и Беларуси. Анонсируя маневры, министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал их “главным мероприятием совместной подготовки российских и белорусских вооруженных сил в 2017 году”.

Во время недавнего визита в Киев президент Республики Беларусь Александр Лукашенко гарантировал, что территория его страны не будет использоваться для вторжения в Украину.