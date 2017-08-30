Проукраинские язычники – новое пугало российской пропаганды

Российское издание Life распространило информацию о том, что поджог в Ростове-на-Дону устроили “проукраинские язычники”.

В качестве доказательства издание опубликовало видеоролик с YouTube, где люди в балаклавах с оружием на фоне флага с неоязыческой символикой рассказывают о совершенных ими “диверсиях” в России.

Они и взяли на себя ответственность за поджег.

“Нами был подожжен частный сектор. Сама акция проведена с учетом погодных условий, дабы достичь максимального распространения огня в частном секторе. Данный акт — это удар русского национального подполья. Мы вернулись на родину из Донбасса, мы переходим в наступление”, — заявил один из участников постановки.

Далее к ним присоединились еще шестеро мужчин в камуфляже, балаклавах и с автоматами, заявивших, что они “воевали в разных подразделениях украинских войск” в Донбассе.

Life напрямую связывает эту провокацию с членами украинского подразделения “Азов”.

Как известно, 21 августа Ростов-на-Дону попал в сводки новостей всех федеральных информагентств. В городе произошел, пожалуй, крупнейший за всю современную историю Ростова-на-Дону пожар. Огнем оказались охвачены целые жилые кварталы в историческом центре города.

Пожар начался рядом с ЖК “Тихий Дон” у Театральной площади в Ростове-на-Дону и очень быстро набирал угрожающие обороты. Огонь тушили более 100 человек, привлекли пожарные вертолеты, но одолеть стихию смогли только спустя сутки.

Причины ЧП выясняются до сих пор. Среди них были несанкционированный пал травы и поджог. По предварительной информации источника в региональных правоохранительных органах, вероятной причиной пожара, который охватил город, могло стать возгорание бытовой техники в одном из домов.

Напомним, провокационные видеоролики в сети Интернет якобы от “украинских националистов” появлялись накануне референдума в Голландии – тогда некие лица обещали проводить теракты в Нидерландах.