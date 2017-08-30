Потерянные территории в Украину должны возвращаться оптом – политолог

Потерянные территории – Крым и Донбасс, в Украину должны возвращаться оптом, все вместе и одновременно.

Об этом Сергей Запорожский написал на своей странице в Фейсбуке.

“Повторяю еще раз. Домой все должно вернуться оптом. Стратегия возврата по одиночке – это путь к потере Крыма. Как грамотно организовать оптовый возврат, обязана придумать украинская власть. Вместе с западными партнерами”, считает эксперт.

Кроме того, “думать тут надо лишь о комбинации – которая должна привести к катастрофе российской экономики”.

Он также напомнил, что в ОРДЛО жизнь ухудшается: работы стало меньше, заводы и шахты закрываются, экономическая ситуация продолжает демонстрировать все прелести “русского мира”. “И это все увеличивает расходы российского бюджета на содержание “восставших”. Это именно то, что нужно Украине”, – считает он.