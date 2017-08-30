Новый закон по Донбассу: деоккупация или реинтеграция?

Сегодня на многих эфирах задавался вопрос о том, как же будет звучать законопроект по Донбассу – о деоккупации или о реинтеграции?

Думаю, важно, прежде всего, какая концепция заложена в этом документе в целом. И в даном случае деоккупация и реинтеграция не противоречат друг другу. Изучив имеющуюся информацию относительно сути предлагаемого законопроекта, могу выделить следующие позиции.

Во-первых, предлагается изменить название и определение боевых действий. Вместо АТО – самооборона (будет сформулировано четкое название этих действий, согласно 54 статьи Устава ООН), направленная на восстановление территориальной целостности Украины.

Во-вторых, в законопроекте будет указан субьект агрессии.

В-третьих, предлагается создать единый Центр управления боевой ситуацией и регионами Донбасса, куда войдут представители Министерства по реинтеграции Донбасса, военных гражданских администраций, Вооруженных Сил Украины, СБУ, МВД. Определяется, в каких случаях в отдельных регионах Донбасса может быть введено чрезвычайное или военное положение. Президенту будут даны соответствующие полномочия как главнокомандующему управлять определенными военными операциями в случае необходимости.

В-четвертых, подчеркивается, что решение этого конфликта должно происходить политико-дипломатическим путем. Это важно, чтобы снять возможные спекуляции России относительно обострения боевых действий.

В-пятых, законопроект не противоречит Минским соглашениям. Предлагаемые изменения соответствуют соглашениям в том числе в части по безопасности: отвод вооружений, разминирование, освобождение заложников, разоружение сепаратистов, вывод за государственную границу Украины иностранных войск и группировок. Этот порядок предусматривает в том числе введение в перспективе полицейской миссии ОБСЕ или других миротворческих формирований. В данном случае фиксируется, что Украина не нарушает Минские соглашения, в отличие от России.

В-шестых, предлагается порядок предоставления гражданскому населению социальных, медицинских и административных услуг. В этой инициативе, на мой взгляд, Украина расширяет возможности маневра и ответа на агрессию РФ.

Инициатива такого законопроекта именно сейчас, о чем я уже писала ранее, на мой взгляд, своевременна и закономерна. Исходя из следующих трех факторов:

1. Усиление Украины (военного, экономического) и переход от исключительно оборонительной тактики к тактике маневренной (имею в виду в том числе иски Украины против РФ в международных судах).

2. Благоприятная внешняя конъюнктура (России проиграла битву за Европу и пролетела с расчетом на президентство Трампа).

3. Смена тактики со стороны российской власти (неудачную попытку использовать “ЛДНР” в качестве инструмента военного шантажа Украины Кремль, судя по всему, меняет на ползучую аннексию Донбасса).

Источник – страница в Фейсбук