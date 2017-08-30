Очередной “ихтамнет”. Российский военный признался журналисту об участии в войне против Украины

Российский журналист-фотограф Василий Максимов рассказал на своей странице в Фейсбук историю российского военного, который воевал на Донбассе в регулярной армии РФ против украинских ВС.

По словам Максимова, военного он встретил в одном московском баре. Там было шумно, людно и выйдя покурить на улицу разговорился с одним из посетителей. Речь зашла про армию (“я служил, он тоже – общаться легко. И парень выдает (стараюсь опустить любые нюансы, которые могут его идентефицировать)”.

“Служил срочную (!) в 2014, Ростовская область, и нас перекинули под Луганск. Отобрали документы и переодели во “флору”. Типа сопровождение гуманитарных грузов. Палаточный лагерь, где мы стояли, накрыла украинская артиллерия. Погибло 18 человек из батальона. В основном молодые, которые истопниками были” (кто в армии был, те поймут – у нас один такой палатку спалил со всем нашим барахлом – они ночью топят, а днем отсыпаются).

Цитирую далее – “когда нам пленных укропов прислали, мы их в Камазы грузили, но мало им не показалось – они за наших ребят ответили”.

“Я не стал стрелять, даже получив приказ. Я на 50% украинец, я не смог”. А дальше следует прекрасная мантра: “Мы же один народ, а это олигархи нас стравили”.

“Нам приказали развернуть узел связи. Развернули, и слава Богу, что летёха отправил нас на обед. Почти немедленно прилетела украинская арта, он погиб, но мы остались живы. Мы просто ноги уносили до границы, 18 км. Так быстро я еще никогда не бегал”.

По словам журналиста, он хотел записать парня на диктофон, но спросил не против ли он. “Если получится, если удастся его убедить, что правда важнее лжи – я запишу его, и предъявлю свидетельства”, – написал Максимов.