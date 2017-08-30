СБУ нашла виновных в сознательном банкротстве ЗАлК в интересах российских металургов

Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении девятерым членам международной преступной группировки, в том числе троим россиянам, которые подозреваются в умышленном уничтожении целостного производственного комплекса Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК) в интересах конкурентов из России.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

“Единственный в Украине производитель первичного алюминия с 2006 года целенаправленно уничтожался в интересах российских производителей металла. Для реализации махинации в 2006-2008 годах заказчики сформировали организованную группу из представителей российской компании “РусАл”, бывшего руководства комбината, украинских бизнесменов и иностранных граждан”, – говорится в сообщении.

По данным СБУ, сначала аффилированные с российскими бизнесменами структуры приобрели контрольный пакет акций ЗАлК, а затем под руководством российских кураторов обеспечили уничтожение его основных производственных мощностей. В 2009 году, они, в частности, остановили рудотермические печи и основные производственные участки электролизного производства, что привело к повреждению и последующему полному уничтожению оборудования.

Через два года участники группировки обеспечили передачу дочернего предприятия ЗАлКа – Глуховского карера кварцитов – компаниям, аффилированным с ОК “РусАл”, а перед возвращением комбината государству в 2015 году за грубые нарушения приватизационных обязательств активизировали уничтожения предприятия.

“Они, в частности, осуществили расконсервацию и ликвидацию основных фондов ЗАлКа, что привело к разрушению завершенного цикла производства конечной продукции предприятия. Для окончательного уничтожения стратегического комбината злоумышленники демонтировали и вывезли с территории ценное оборудование, а ликвидное оборудование цеха алюминиевой катанки передали компании, подконтрольной российским бизнес-структурам”, – отмечается в сообщении.

По заключению экспертов, в результате преступных действий государству был нанесен ущерб на сумму свыше $39 млн и более 100 млн гривен. Один из фигурантов дела содержится под стражей, бывший директор завода – под личным обязательством.

Напомним, в 2001 году Фонд госимущества продал ЗАлК компании “АвтоВАЗ-Инвест”, по условиям договора инвестор должен был заплатить 380 млн грн за акции, а также погасить долги завода в размере 75 млн долларов перед Укрэксимбанком. Однако “АвтоВАЗ-Инвест”, а также кипрская Velbay Holdings, на которую позже были переоформлены акции, с задолженностью так и не разобрались. Кипрская компания Velbay Holdings Limited подконтрольна одному из крупнейших мировых производителей алюминия – российской компании “РусАл” Олега Дерипаски.

В связи с невыполнением инвестиционных обязательств Украина начала процесс национализации ЗАлКа, который был завершен после того как в марте Верховный суд подтвердил законность требований о возвращении государству акций предприятия.