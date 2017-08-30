“Путин, введи войска?”. Русские Татарстана пожаловались на ущемления русского языка

Министру образования РФ Ольге Васильевой пожаловались на ситуацию с изучением неродных языков в школах Татарстана. Обращение вместе с приложенными к нему выдержками из СМИ, письмами родителей и перепиской с органами власти 28 августа направил “Комитет русскоязычных родителей Татарии”.

“Вопреки прямому указанию президента РФ на состоявшемся 20 июля 2017 года в Йошкар-Оле Совете по межнациональным отношениям, где Путин прямо указал главам регионов на недопустимость принудительного изучения языков, не являющихся родными, в Республике Татарстан остается фактом принудительное изучение татарского языка и татарской литературы за счет компонента “Родной язык” и “Литературное чтение” на родном языке, – заявили активисты, – Все дети в Татарстане изучают русский и литературу в сокращенном объеме по варианту для национальных школ”.

В группе в соцсети они напомнили о двух петициях в защиту русского языка в Татарстане. Одна из них была опубликована в 2013 году и к настоящему моменту собрала более 20 тысяч подписей. Вторая с конца 2016 года набрала 549 голосов.

Языковой вопрос в Татарстане является одним из актуальных: родители русских школьников заявляют, что в республике не первый год лишают детей полноценного изучения русского языка в школах, периодически в РТ проходят митинги на эту тему.

В то же время Всетатарский общественный центр предлагал убрать русский из числа государственных языков для сохранения татарского. Конституцией Татарстана в республике закреплены два равноправных государственных языка – русский и татарский, но фактически единственным госязыком является русский, заявляли активисты.