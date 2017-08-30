Эхо “газовых воен”. Газпром становится убыточной компанией

Чистая прибыль «Газпрома» за январь — июнь 2017 года сократилась на 34,8 процента по сравнению с первым полугодием прошлого года и составила 408,054 миллиарда рублей. Информация об этом содержится в отчете, опубликованном на сайте компании.

Как отмечается, чистая прибыль компании за январь — июнь 2016 года составляла 625,405 миллиарда рублей. При этом прибыль акционеров компании сократилась до 381,346 миллиарда рублей. Выручка от продаж выросла на 4,75 процента — до 3,209 триллиона рублей.

Чистый долг «Газпрома» по состоянию на 30 июня 2017 года составлял 2,92 триллиона рублей, этот показатель увеличился на 19 процентов с конца 2016 года.

14 августа сообщалось, что чистая прибыль головной компании «Газпрома» за первые шесть месяцев 2017 года упала в 11 раз к аналогичному периоду прошлого года, составив 17,4 миллиарда рублей. Финансовые показатели компании мог испортить рост курса евро по отношению к российскому рублю, а также проведенная ею переоценка основных средств, отмечал «Интерфакс».