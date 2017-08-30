ЛЕСНАЯ_СРЕДА: Грозовые ворота российской интеллигенции

Если российскую творческую элиту не испугал март 2014 года – аннексия Крыма и дальнейшая война на Донбассе, то все что они отгребают сейчас – по делу Кирилла Серебренникова и других, дело только рук их самих.

За неделю улеглись фейсбучные бури и даже не осталось кругов на воде социальный сетей по поводу ареста «ума чести и даже совести нашей эпохи», метра современного театра и практически «ихнего все» Кирилла Серебренникова. А, казалось бы, душераздирающие вопли представителей российской творческой интеллигенции будут вечны.

Еще неделю назад возмущенные экзальтированные дамы писали капслоком о том, что власть в РФ пересекла красную линию (странно, что для них этой красной линией стал арест режиссера, а никак не аннексия Крыма и не развязанная война на Донбассе). Только вот спустя неделю страсти по Серебренникову как-то сами собой улеглись. И не видно на улицах Москвы пикетов в поддержку гения российского театра. Да и вообще ничего не видно – как и не было ареста и прочей шумихи. Покричали, пошумели и по домам. Ну или по театрам и концертам, жизнь то продолжается.

Но при этом в Украине в тех же социальных сетях огромную популярность набрал пост о бывшем российском популярном актере, звезде фильма «Грозовые ворота» Анатолии Пашинине, который пошел добровольцем в АТО и воюет теперь плечом к плечу с бойцами ВСУ.

А ведь Пашинин еще совсем недавно снимался в ура-патриотичном кино для массового россиянина. Влияя таким образом косвенно на умы граждан РФ. Вероятно, эти фильмы в комплексе с массированной телебомбардировкой пропагандисткой машины, и привели идиотов – борцов с «укрофашизмом» в окопы так называемых «ЛДНР». Только вот осознавая, что его использовали и отнюдь не по назначению, актер бросил стабильно высокие доходы, ласку властей России, богемную жизнь и прочие блага жизни в российском «рейхе» и переехал в Украину. И помогал ВСУ – сперва деньгами, а уж потом и сам пошел воевать.

Но в российском сегменте Фейсбука эта новость была не замечена. Ну, во-первых сам Пашинин для них «так себе актер», мол, «не для элиты кино, для масс». А во вторых – там вообще не принято обращать внимание ни на что, что связанно с войной, которую Россия развязала против Украины. Там, в мире театрально-киношной богемы, этой войны нет.

Этой самой войны не замечал и сам Кирилл Серебренников. Он, конечно же, не ставил пропагандистких спектаклей и не снимал таких же фильмов. И да, его постановки – способ задуматься о преступности режима. Только вот не прошло ли время эзопова языка? Почему то режиссеру не показалось, что в 2014-м его спонсоры – то есть государство РФ, переступило ту саму красную черту, после которой уважающий себя человек говорит – СТОП, дальше я с этой властью не сотрудничаю ни при каких обстоятельствах. Однако Кирилл Серебренников очень комфортно ощущал себя в среде тех, кто принимал решение по аннексии Крыма, кто арестовал и незаконно осудил его коллегу Олега Сенцова (в его поддержку Серебренников ни разу публично нигде не высказался).

Я не собираюсь судить тут ни арестованного театрального метра (то, что он день просидел в СИЗО – да хоть месяц и более, не повод мне молчать и проявить к нему какое-то человеколюбие) – времена не те. Как говорится: «умерла – так умерла».

Сегодня на многих эфирах задавался вопрос о том, как же будет звучать законопроект по Донбассу – о деоккупации или о реи… Опубліковано Olesya Yakhno-Belkovskaya 29 серпня 2017 р.

Если российскую творческую элиту не испугал март 2014 года – аннексия Крыма и дальнейшая война на Донбассе, то все что они отгребают сейчас – дело только рук их самих. И уже сейчас, повизгивая относительно ареста своего любимчика Серебреникова, никто из них не выразил протеста, собрав вещи и не выехав за пределы России. Или же, как минимум, не вышел с одиночным пикетом к своему же театру – с протестом. Да и сам Серебреников не делал этого.

И значит таких случаев будет еще десятки, сотни, тысячи – история красного террора уже показала. Видимо историю театра в ВУЗе сам режиссер учил плохо, поэтому и дело Мейерхольда, его арест, пытки и смерть – не залегло глубоко в памяти современника.

Да и не только террора красного. Не уехавшие актеры и режиссеры из Германии с радостью обслуживали режим Гитлера. Мотивируя уже после разгрома нацизма тем, что все, что они делали – это всего лишь искусство. Кирилл Серебренников, конечно же, не гениальная Лени Рифленштайн, но суть то одна: оправдываешь существование режима – значит работаешь на него. Вон немецкая звезда Марлен Дитрих отказалась сотрудничать с нацистами и даже отказалась от гражданства.

«Грозовые ворота» для творческой элиты России уже давно пройдены. И уже прошло время молчать. Выбирая между брутальным Анатолием Пашининым – в прошлом своими ролями прославляющим образ российского захватчика, а теперь простого воина ВСУ и талантищем Кириллом Серебренниковым, работающим с человеческими душами и молчащим – тут выбор очевиден. По мне так точно.

#ЛЕСНАЯ_СРЕДА: – регулярная авторская рубрика журналиста Евгения Лесного. Совершенно субъективный взгляд на современные события в Украине и вокруг нее.