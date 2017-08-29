Россия подготовила программу допинга для ЧМ-2018 по футболу

По данным Spiegel Online, задача разработать программу допинга для сборной РФ к ЧМ-2018 по футболу была возложена на Григория Родченкова. Эта программа должна была реализовываться по “сочинскому” сценарию.

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков должен был разработать программу допинга для сборной России по футболу в преддверии чемпионата мира 2018 года. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщило издание Spiegel Online со ссылкой на Брайана Фогеля, американского режиссера и создателя документального фильма “Икар” об использовании запрещенных препаратов российскими спортсменами.

“После Сочи он получил задание разработать допинговую программу для российского ЧМ-2018 по футболу”, – рассказал Фогель, который помог Родченкову уехать из России после его отставки с поста директора лаборатории в 2015 году.

“Григорий уже был в процессе подготовки, когда все внезапно сорвалось”, – добавил он. По его словам, программа, по всей видимости, должна была реализовываться по “сочинскому” сценарию.

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, который также возглавляет оргкомитет ЧМ-2018, заявил немецкому изданию, что “у государства нет возможности отслеживать работу главы” антидопинговой лаборатории. По словам Мутко, деятельность Родченкова должно было контролировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA). “Мы, безусловно, думали, что все в порядке”, – добавил он.

Информант WADA

Родченков, российский химик и специалист по выявлению допинга, подал в отставку с поста главы лаборатории в Москве после обвинений WADA в сокрытии применения запрещенных стимуляторов россиянами и в январе 2016 года перебрался в США. Весной 2016 года он рассказал The New York Times, что использование допинга в ходе Олимпиады в Сочи осуществлялось в рамках госпрограммы, а в подмене “грязных” проб атлетов участвовали российские спецслужбы. Вскоре после этого Всемирное антидопинговое агентство инициировало расследование в отношении российских спортсменов.

Позднее Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении Родченкова уголовное дело. Его подозревают в торговле допингом и злоупотреблении полномочиями.