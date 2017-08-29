Роснефть – это и есть Россия. Оба достигли предела

Когда-нибудь о компании Роснефть снимут фильм, основанный на реальных событиях. Или, скорее, целый сериал, который затмит собой «Карточный домик», «Рим» и даже «Игру престолов», потому что в нём будет всё: почти безграничная власть, огромные деньги, закулисные игры, большая политика, запредельный цинизм и настоящая, невыдуманная драма, разворачивающаяся на осколках некогда великой империи.

Я не знаю ни одной другой компании, которая была бы настолько пропитана духом современной России, настолько хорошо помогала бы понять её суть, смысл, ценности и движущие силы. Роснефть всегда на слуху, и скандалы с её участием следуют один за другим, но только охватив всю картину целиком, понимаешь, с каким грандиозным и одновременно трагичным явлением имеешь дело.

Из смутных контуров событий, оставшихся в прошлом или ещё только намечающихся в будущем, складывается образ исполинского монстра, достойный пера Стивена Кинга. Этот монстр мрачен, опасен, способен походя раздавить любого, кто окажется на его пути, но, несмотря на всю свою мощь, обречён.

Чтобы вы могли это представить, я набросал конспект сценария сериала по мотивам истории Роснефти, который когда-нибудь обязательно снимут. Разумеется, все события в нём вымышлены от начала и до конца, а все совпадения имён и названий компаний — абсолютно случайны.

Эпизод 1. На костях

Настоящая история этого монстра началась не в 1991 году, когда была создана компания Роснефтегаз. И не в 1993, когда она сменила название на Роснефть.

Отправной точкой, определившей её modus vivendi, стал разговор Ходорковского с Путиным 9 февраля 2003 года. На встрече олигархов с президентом Ходорковский обвинил Роснефть в коррупции, а Путин в ответ напомнил Ходорковскому о проблемах ЮКОСа с налогами. Ну как, напомнил.. Скорее, пообещал.

Через две недели на сотрудников и владельцев ЮКОСа было заведено уголовное дело, 25 октября 2003 Ходорковский оказался под арестом, чтобы провести в заключении 10 следующих лет, а в декабре повторная проверка министерства по налогам и сборам внезапно нашла у ЮКОСа серьёзные нарушения и компания получила крупнейшие в российской истории штрафы, фактически став банкротом.

22 декабря 2004 года Роснефть через компанию-однодневку с уставным капиталом в 10000 рублей, юрадресом в Тверской рюмочной и директором из деревни Дмитрово купила за треть цены принадлежащий ЮКОСу Юганскнефтегаз, дававший 2/3 объёмов добычи ЮКОСа.

К августу 2007 Роснефть скупила 80% оставшихся активов ЮКОСа за 43,4 % от рыночной цены. В результате в 2007 бывшие активы ЮКОСа дали Роснефти 3/4 нефтедобычи. Проще говоря, Роснефть обошлась с ЮКОСом, как самка богомола: поимела, оторвала голову и сожрала.

Каждый в этой истории получил что-то своё: Роснефть — активы ЮКОСа, Ходорковский — 10 лет, инвестиционный климат — осиновый кол прямо в сердце, а олигархи — напоминание, что свои богатства во времена залоговых аукционов они получили не просто так, а в каком-то смысле под залог своей лояльности, совести, свободы, если хотите — души.

Эпизод 2. Тень президента

2012 год. Путин в третий раз вернулся на пост президента, а Медведев — в кресло премьер-министра РФ. Под выборы переписали Конституцию, оппозиция и журналисты с самого начала заявили о нелегитимности выборов и огромном количестве нарушений, в стране пошли массовые акции протеста.

На этом фоне, через две недели после вступления Путина в должность, президентом компании Роснефть стал Сечин, заняв вторую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых российских топ-менеджеров по версии Forbes и уступая в этом только главе Газпрома Миллеру.

Сечин — по образованию филолог, работал переводчиком в Мозамбике, когда там шла гражданская война, потом побывал в горячих точках Анголы. В это же время, видимо, начал сотрудничать с КГБ, хотя официальной информации об этом нигде нет.

Сечин встретился с Путиным в 1991 году, когда тот работал в мэрии Санкт-Петербурга, и с тех пор стал одним из самых верных его спутников. Куда бы ни попадал Путин, Сечин следовал за ним, как тень, и передать свой самый ценный актив в руки своего самого верного соратника было, как минимум, логично.

Назначение Сечина президентом Роснефти оказалось непростым: Медведев, пересаживающийся из президентского кресла в кресло премьер-министра, имел свои виды на эту должность и на финансовые авуары Роснефти. И хотя Путин был чуть ли не единственным человеком в стране, который старался публично не унижать Медведева, назначение прошло в излюбленном Путиным режиме спецоперации: Медведев узнал о нём уже постфактум.

Эпизод 3. Выгодные приобретения

22 октября 2012 года Сечин доложил Путину о том, что «Роснефть» выкупает 100% акций ТНК-BP у консорциума AAR и британской нефтяной компании BP за $61 млрд. Планировалось, что в результате сделки Роснефть получит 40% российского и 5% мирового рынка нефтедобычи.

Для этой сделки Роснефть заняла на международных финансовых рынках $55 млрд и 21 марта 2013 года в Лондоне Сечин объявил о завершении сделки. Эксперты назвали эту сделку «блестящей», «одной из лучших в истории российского нефтяного сектора», а Сечин попал в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Весной 2014 года произошло ещё два знаковых для России события — триумфальная Олимпиада в Сочи и присоединение Крыма. Наверное, этот момент стал пиком мощи двух империй: Россия и Роснефть одновременно достигли апогея своей мощи и, казалось, что впереди их ждут ещё более масштабные победы и приобретения.

Эпизод 4. Как сбитый Боинг

Уже в июле 2014 года цены на нефть обвалились, а над Донецком из российского Бука был сбит Боинг-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. С этого момента полоса успехов и для России, и для Роснефти прервалась.

Падение котировок нефти и санкции заставили Роснефть в мгновение ока подешеветь более, чем в два раза.

Парадоксальным образом стоимость Роснефти вместе с приобретённой ТНК-BP оказалась ниже, чем стоимость одной только BP до слияния, и составила не $120 млрд, как планировалось, а всего $50 млрд.

Чтобы произвести выплаты по долгам за покупку ТНК-BP, в декабре 2014 года Роснефть выпустила облигации на сумму 625 миллиардов рублей. Ничтоже сумняшеся, она конвертировала их в валюту и вся страна вздрогнула: в один момент курс доллара вырос до 80 рублей, евро — до 100.

ЦБ едва удалось погасить панику на рынке и остановить падение рубля, взвинтив ключевую ставку с 10,5 до 17 процентов и, фактически, остановив этим в стране инвестиции и рост ВВП.

Более серьёзное фиаско было сложно представить.. Ровно до тех пор, пока не разразился допинговый скандал и не выяснилось, что золото российских спортсменов было получено не трудом и талантом, а подлостью и мельдонием.

Громкие победы России и Роснефти, Путина и Сечина в один момент обернулись позорными поражениями.

Эпизод 5. Баш на Баш

В 1932 году на территории современного города Ишимбая нашли нефть. Так началась история объединения, которое в 1954 вышло на первое место в СССР по нефтедобыче. В 1975 году оно стало называться «Башнефть», а с 1995 года превратилось в открытое акционерное общество.

В 2002 году Башнефть приватизировали никому не известные ООО. Да так приватизировали, что уже в 2003 году Счётная палата назвала эту сделку «беспрецедентным случаем хищения активов из государственной собственности». Не совсем ясно, что именно имела ввиду Счётная палата — что негодует по этому поводу или что восхищается деловой хваткой новых владельцев, но никого за это не посадили, так что вероятнее второй вариант.

Тем более, что счастливчиком, выгодно приватизировавшим Башнефть через цепочку подставных компаний, по странному стечению обстоятельств оказался Урал Рахимов, сын президента Башкортостана Муртазы Рахимова.

В 2005 и 2009 году крупные пакеты акций Башнефти приобрела АФК Система, принадлежащая Евтушенкову (самый известный актив АФК — оператор сотовой связи МТС). И всё, в общем-то, шло своим чередом до 2014 года. Казалось бы, причём здесь Роснефть?

Эпизод 6. Олигарх в опале

В сентябре 2014 года государство спохватилось, и Следственный Комитет возбудил уголовное дело по факту хищения акций Башнефти. Но удивительным было даже не то, что следствие запоздало на 12 лет, а то, что под арестом оказался Евтушенков — абсолютно добросовестный покупатель акций, прошедших до этого через длинную цепочку компаний.

Впрочем, Евтушенкова продержали под арестом несколько месяцев и выпустили на свободу сразу же, как только акции Башнефти были изъяты Арбитражным судом в пользу государства. Несмотря на потерю нескольких миллиардов долларов роптать Евтушенков не стал, но событие оказалось из ряда вон выходящим: лояльный Путину олигарх — и под арестом? Такого не было со времён ЮКОСа.

Покушение на результаты приватизации — священную корову и краеугольный камень современной российской политической и экономической системы? Это уже совсем ни в какие ворота не лезет. В каком-то смысле для российской элиты это страшнее майдана.

Какие же силы оказались на такое способны и ради чего сотрясались основы строя? Не для пополнения же казны, в конце концов.

Ответы на эти вопросы стали очевидны, когда год спустя Путин исключил Башнефть из перечня стратегических предприятий, Медведев тут же включил её в план приватизации на 2016 год, а 6 октября 2016 года правительство выпустило директиву, предписывающую Роснефти приобрести пакет акций Башнефти.

Сложнейшая сделка, требовавшая согласования целого ряда министерств и ведомств, на которые у любой другой компании ушли бы месяцы, если не годы, состоялась через 6 дней.

Удивительная оперативность, особенно с учётом того, что Минэкономразвития было против этой сделки (потому что приватизация государственной компании государственной компанией это нонсенс), а сразу после завершения сделки министр экономразвития положил на стол премьера заявление об отставке из-за беспрецедентного давления.

Эпизод 7. Спецназ Сечина

В 2004 году в структуре ФСБ появилось новое подразделение: так называемая 6-я служба управления собственной безопасности ФСБ.

Губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, главу республики Коми – Вячеслава Гайзера, губернатора Кировской области Никиту Белых, мэра Владивостока Игоря Пушкарева и других высокопоставленных чиновников задержали сотрудники именно этого подразделения.

Более широкие полномочия в современной России сложно даже представить: спецслужба внутри спецслужбы, опричнина XXI века. Руководил этим подразделением генерал Феоктистов, он же «Большой Олег» и «Генерал Фукс».

Летом 2016 года он уволился, но уже в сентябре нашёл применение своим талантам — был принят на работу главой службы безопасности Роснефти.

А уже 15 ноября 2016 года вновь случилось небывалое: прямо в офисе Роснефти арестовали министра. Того самого министра экономразвития Улюкаева, который был против сделки с Башнефтью.

Обвинение звучало, как минимум, сюрреалистично:

Улюкаев угрожал «Роснефти»,

которой управляет Игорь Сечин, один из ближайших соратников Путина,

службой безопасности которой руководит генерал ФСБ,

вымогая взятку в размере $2млн (0,04%) от сделки в $5млрд

за сделку по «Башнефти», которая уже была завершена.

Как выяснилось позже, прослушивание Улюкаева началось ещё в августе. Всё дело от начала и до конца представляет собой чистейшей воды «подставу», а, точнее, расправу. Причём для страны, где проворовавшийся на 16 миллиардов рублей Сердюков отделался лёгким испугом, необычно жестокую.

7 марта 2017, проработав в должности главы службы безопасности менее полугода, генерал Феоктистов покинул Роснефть и, видимо вернулся на службу. А, может быть, никогда её и не покидал.

Осталось только понять, откуда у УСБ ФСБ такое трепетное отношение к Роснефти, что его генералы сурово расправляются с министром, посмевшим возражать против одной из сделок, пусть даже и крупной?

Ларчик открывается просто: 6-ю службу УСБ ФСБ в 2004 году создавал лично Сечин, курировавший в правительстве силовой блок.

Эпизод 8. Верните деньги

Эпопея Башнефти на этом не закончилась.

Во время владения Башнефтью, АФК Система готовила компанию к IPO, распутывала накопившиеся за годы закольцованные хитросплетения структуры владения компанией, избавлялась от непрофильных активов, выкупала собственные акции у миноритариев — наводила нормальный организационный порядок. При этом выручка нефтяной компании выросла в 3 раза с 215 млрд рублей до 637 млрд рублей; добыча нефти выросла на 46%, а капитализация компании выросла в 7,8 раза — до 432,4 млрд рублей. Мягко говоря, неплохо, особенно на фоне обесценившейся Роснефти.

И, тем не менее, 3 мая 2017 года Роснефть подала в Арбитражный суд Башкирии иск к АФК Система о взыскании убытков, понесённых Роснефтью и Башнефтью в результате проведённой Системой реструктуризации. Сначала сумма иска составляла 106,6 млрд рублей, а затем выросла до 170,6 млрд.

Абсурдна сама мысль об убытках при таких показателях роста компании. Абсурдно предъявлять претензии к тому, как предыдущий владелец управлял компанией: не нравится результат — не покупай. А с учётом того, что Роснефть покупала Башнефть у Росимущества, но судится с АФК Система, иск кажется абсурдным в кубе.

По идее, в Арбитражном суде при виде такого иска должны были покрутить пальцем у виска, а потом рассказывать об этом, как об анекдоте, но.. Вместо этого приняли иск к производству.

Мало того, суд обязал АФК предоставить доказательства отсутствия убытков от реорганизации Башнефти и положительного экономического эффекта от реорганизации (вообще-то доказывать убытки должен истец), а так же в качестве обеспечительной меры арестовал принадлежащие АФК Система и Система-инвест 31,76% акций в уставном капитале ПАО МТС, 100% акций в уставном капитале АО Группа компаний Медси и 90,47% акций в уставном капитале АО БЭСК.

Фондовый рынок отреагировал мгновенно: акции АФК Система подешевели за день на 36,92%, в июле отток капитала побил рекорд последних трёх лет (минус $1,6 млрд), акционеры МТС и других компаний, чьи акции попали под арест, потеряли более 150 млрд рублей, а в крышку гроба с надписью «инвестиционный климат в России» был вбит очередной гвоздь.

После дела ЮКОСа это стало самым серьёзным шоком для рынка. Впрочем, ситуацию с инвестклиматом РФ отлично отражают слова Грейджоев из Игры престолов: «То, что мертво, умереть не может», поэтому принципиально хуже ему не стало.

Эпизод 9. Подачка для диктатора

Когда крупнейшая российская нефтедобывающая компания покупает сырой нефти на $8,5 млрд, это выглядит странно. Когда она покупает её, расплатившись авансом, — странно вдвойне. Имея при этом долги в размере годовой выручки — втройне. А когда она покупает её у страны, стоящей на пороге гражданской войны и почти гарантированно не способной выполнить свои обязательства, становится ясно, что Роснефть не совсем нефтяная компания.

Уже как минимум два раза Венесуэла избежала дефолтов по гособлигациям, а правительство Николаса Мадуро сохранило власть благодаря деньгам Роснефти, фактически давшей в долг под будущие поставки сначала миллиард, потом ещё полтора, а 11 августа 2017 года — сразу шесть миллиардов долларов.

В Венесуэле уже четыре месяца идут непрерывные антиправительственные протесты, в которых погибло более 120 человек. В экономике — инфляция, рецессия, структурный кризис, дефицит продовольствия и медикаментов. Рейтинговые агентства присвоили долгосрочным обязательствам Венесуэлы рейтинг CCC, то есть преддефолтное состояние. Вкладывать деньги в такую страну — очевидное безумие. Но..

Эпизод 10. Корпорация-монстр

Мы подходим к главному. На первый взгляд Роснефть может показаться крайне неэффективной компанией: судя по последней крупной сделке с акциями Роснефти (продаже 19,5% акций Роснефти иностранному консорциуму Glencore и Qatar Investment Authority за $11,29 млрд), Роснефть вместе со всеми дочерними компаниями сейчас стоит $57,89 млрд. Сразу после выхода на IPO Роснефть стоила полновесные $79,8 млрд, что уже принципиально больше.

А если учесть, что с того момента Роснефть приобрела активы ТНК-BP за $55 млрд, активы ЮКОСа, стоимость которых Гаагский третейский суд оценил в $61,1 млрд, и Башнефть за $5,17 млрд, то сейчас она должна была бы стоить не $57,89, а (с учетом приобретенного до IPO Юганскнефтегаза) $184,07 млрд — более чем в три раза дороже.

Провальные вложения, посредственная операционная эффективность, санкции, обернувшиеся пустышками проекты — всё это давно убило бы любую нефтяную компанию, а топ-менеджмент отправило бы на рынок труда с волчьим билетом, но Роснефть — не нефтяная компания.

Её бизнес — внешняя и внутренняя политика, её функция — аккумулирование и перенаправление финансовых потоков, её инструменты — ФСБ, суды и министерства, её доход — жирные куски разорванных на части компаний. И в этом она суперэффективна. Да что там, ей просто нет равных.

Никто больше не способен сделать то, что делает в России Роснефть. Потому что в каком-то смысле Роснефть это и есть Россия. По крайней мере, хозяин у них один и тот же. Судьбы страны и компании переплетены настолько тесно, что по отдельности их сложно даже представить, а все взлёты и падения они переживают практически синхронно.

Эпилог: Будущее

У Роснефти в принципе нет разумных резонов гнаться за показателями деловой эффективности или наращивать акционерную стоимость, потому что их нельзя сохранить. Трагедия самой крупной нефтяной компании России заключается в том, что при всей мощи и влиятельности её существованию положен предел.

Рано или поздно возобновляемые источники энергии и электрокары обвалят цены на нефть, и тогда вся грандиозная империя Роснефти начнёт рассыпаться, как карточный домик.

Роснефть могла бы, как это делают многие западные энергетические компании, инвестировать в новые технологии, в будущее, но в современной России с отвратительным инвестиционным климатом, отсутствием гарантий частной собственности, тотальной забюрократизированностью и слабой инфраструктурой это бессмысленно.

В другой России, где нельзя натравить на приглянувшуюся частную компанию ФСБ и налоговую, а затем сожрать компанию по частям, Роснефти нет места. Да и старой, полуфеодальной России, с элитой, существующей на нефтегазовую ренту, смену энергетических эпох в прежнем виде не пережить.

И Россию, и Роснефть в том виде, в котором мы их знаем, ждёт одна судьба. Их история началась одновременно и одновременно же закончится.. А потом, как это всегда бывает, на развалинах империи начнётся новая жизнь, и наши потомки будут, затаив дыхание, смотреть на события, ставшие для них чем-то вроде сказки — страшной, но далёкой и безопасной.

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