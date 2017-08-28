На чем базируется “серая империя” Владимира Путина

Сто лет назад, в августе 1917-го смертельно раненая и смертельно уставшая российская империя, уже лишившаяся императора, предприняла попытку спастись от неминуемой смерти. В роли спасителя пытался выступить Лавр Георгиевич Корнилов. 20.08.1917 Керенский согласился на объявление Петрограда и его окрестностей на военном положении и на прибытие в Петроград военного корпуса для борьбы с большевиками. Через неделю Александр Федорович объявил Лавра Георгиевича мятежником и вместе с большевиками принялся формировать отряды Красной гвардии. Меньше чем через два месяца наступили окаянные дни. Зима длилась 74 года.

26 лет назад уже советская империя, смертельно уставшая, предприняла попытку спастись от надвигающейся гибели. И вновь, теперь уже «красная империя» рухнула и развалилась от отвращения к себе, почти в точности так, как это раньше случилось с «белой империей». За ГКЧП в 1991 стояла вся мощь второго государства в мире. Для собственного спасения империя выделила Таманскую мотострелковую дивизию, Кантемировскую танковую дивизию, Тульскую (106-ю) дивизию ВДВ, спецподразделения КГБ Альфа и Вымпел, ОМОН и дивизию имени Дзержинского МВД СССР. Любого из этих подразделений было бы с лихвой достаточно, чтобы прихлопнуть все ресурсы Ельцина и примкнувших к нему демократов, как муху. Поскольку 10 танков майора Евдокимова, перешедшего на сторону Белого дома, плюс десяток рок-групп, плюс Ростропович с Маргаритой Тереховой, плюс Ходорковский с Лужковым и еще несколько десятков тысяч безоружных москвичей вряд ли представляли собой внушительную силу и могли оказать серьезное сопротивление силам, подконтрольным ГКЧП.

Точно так же, как и сто лет назад, в августе 17-го за Корниловым была вся мощь российской армии, а непосредственно на уничтожение большевистской угрозы были брошены: Дикая дивизия, 3-й кавалерийский корпус, 7-й Оренбургский казачий полк, плюс еще целый ряд воинских частей были готовы стать под знамена Корнилова, у которого, в отличие от Янаева, не тряслись с перепугу руки, и который, в отличие от членов ГКЧП, пользовался реальным авторитетом в российской армии.

На смену усталой российской империи после короткого – буквально три-четыре месяца – периода свободы пришел один из самых чудовищных в истории человечества режимов. Страну возглавил человек, о котором точнее всех написал в 1924 году Бунин: «Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру потрясающее; он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек – и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? На своем кровавом престоле он стоял уже на четвереньках; когда английские фотографы снимали его, он поминутно высовывал язык: ничего не значит, спорят!».

Потом из-под ленинского дна постучал Сталин. И тут уже даже Бунин утратил свое красноречие, ограничившись сухим арифметическим замечанием по поводу Гулага: «Двадцать миллионов стоит в воде, работая на Сталина».

Красная империя была уж точно хуже белой. Во всех человеческих измерениях: в гуманизме и справедливости, в уровне свободы и доверия людей друг к другу. Когда 26 лет назад красный проект окончательно испустил дух, у многих, не скрою, у меня тоже, возникла иллюзия, что из вечной имперско-ордынской колеи страна вот-вот вырвется. Иллюзия продержалась два года, до принятия изумительной Конституции, принятой (?) 12.12.1993. За этот текст, в той его части, которая касалась конструкции власти, без малейших колебаний проголосовали бы Чингисхан и Тимур, если бы эти два симпатичных джентльмена имели гражданство РФ и научились бы читать по-русски. По той простой причине, что ни один диктатор в мире никогда не имел больше полномочий, чем их имеет президент России по этой дивной Конституции, написанной самыми либеральными и демократичными людьми в стране. Тогда, а не в 1999-м и даже не в 1996-м, были заложены основы путинской диктатуры фашистского типа. Именно из Конституции 1993 года вылезли обе чеченские войны, именно оттуда выскочил, как чёрт из табакерки, Путин с его убийством НТВ, тотальным воровством, зачисткой страны, оккупацией Крыма, войной против Украины и прочими прелестями.

В Конституции 1993 года это все было написано. Надо просто уметь читать такие тексты. Если власть одного человека или группы людей ничем не ограничена, то есть беспредельна, то рано или поздно эту власть получает беспредельщик. Сегодня на смену «белому» и «красному» проектам пришел «серый» проект Владимира Путина. Серая империя. Без идеологии, без идеи, без цели, без смысла. Власть ради власти воровать и ради самой власти. Серая империя, которая в человеческом измерении была много хуже империи белой, а по своей пошлости многократно превзошла красную, явно подходит к своему концу. Путин, без конца позирующий топлес и рассказывающий детям про неприличную болезнь Шуберта, уже даже не смешон. Он просто не интересен. Перепалку Гнойного с Оксимироном в интернете смотрело в три раза больше народу, чем прямую линию с Путиным, которую показывали в каждом утюге. После конца белого проекта его все-таки пытались защитить запоздалые сторонники и была гражданская война. Через два года после гибели красного проекта, его весьма немногочисленные сторонники попытались взять реванш, но гражданскую войну устроить не смогли. И это, несмотря на 20 миллионов коммунистов, 40 миллионов комсомольцев и почти 100%-й охват населения всевозможными «приводными ремнями» и «подручными» партии.

Есть 100%-я уверенность в том, что как только в стране возникнет что-то похожее на альтернативный центр власти, хоть маленький островок, на котором появятся люди с ясным предложением будущего страны, отличного от того серого тумана, которое предлагает стране Путин, к этому островку начнет прибывать пополнение, в том числе из перебежчиков от власти и бизнеса. А когда «серый» путинский проект еще только начнет трещать и рушится, его не выйдет защищать никто. И вся эта армия любителей Путина, которой ВЦИОМ насчитывает 86% страны, растает в сером тумане вместе со ВЦИОМом.

Было бы безответственной глупостью предсказывать дату гибели путинского режима, равно как и давать точные координаты того островка альтернативной власти, возникновение которого этот режим похоронит. Это может быть группа губернаторов, силовиков или министров, которые не захотят стать очередными жертвами в игре под названием сечинско-бастрыкинская рулетка, в которой любой, чей бизнес или кресло приглянется кому-то из главных игроков, может оказаться за решеткой. Это может быть структура, объединяющая муниципальных и региональных депутатов по всей стране, которая в момент неизбежного кризиса заявит о своей готовности взять власть.

Главное, чтобы в тот момент, когда серый путинский проект рухнет, повестку не захватили очередные беспамятные идиоты с идеями о необходимости «сильной руки», которая приведет страну к демократии и процветанию. Очередные поклонники Пиночета и Ли Куан Ю, не видящие разницы между Россией и Сингапуром.

Чтобы на смену серому путинскому проекту не пришел очередной черный или багровый имперский проект надо выдернуть из страны имперские скрепы. Их три: самодержавная (президентская) власть, москвоцентризм (безвластие регионов) и ядерное оружие. Россия – парламентская, конфедеративная и безъядерная – имеет шанс перестать постоянно возрождать в себе империю. При наличии хоть одной из этих имперских скреп империя в России рано или поздно возродится.

Игорь Яковенко.