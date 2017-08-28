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Гуманитарная аура

Россия – зависимая страна

Роман Цимбалюк
28 августа 2017

Празднование Дня независимости Украины на территории РФ прошло без пышных торжеств. Салюта не было, но наш праздник очередной раз подтвердил наркотическую зависимость российских государственных и окологосударственных СМИ от Украины. По традиции устроили соревнование, кто больше выльет негатива и нечистот на нашу страну и ее граждан в рамках концепта «одиннарод». Отличились все. В помощники взяли чуть ли не всех беглецов, у которых когда-то были украинские паспорта. Эта массовка олицетворяла правильных и нужных для Москвы «украинцев», ненавязчиво подталкивая к выводу: тот, кто борется и выступает за свою страну, как раз и является настоящим нацистом, фашистом и вообще правосеком. Говорили много о зависимости Киева от финансовой помощи МВФ, неправильной ассоциации с Евросоюзом и «страшном» безвизе. Все это чередовалось рассказами о колоссальных перспективах общего потерянного будущего с Россией – производстве вместе самолетов и космических кораблей. Естественно, почему эти прожекты (https://www.unian.net/politics/1473159-izgnanie-illyuziy.html) не были реализованы до 2014 года, не уточнялось.

Российские обозреватели, аналитики и эксперты по предложениям разобрали речь президента Порошенко на параде, сосчитали, сколько раз он упомянул слово «Россия» и фразу «империя зла». Выступление главы украинского государства за поребриком, как вы понимаете, вызвало ажиотаж и понравилось «экспертам» не сильно. Больше всего возмущения вызвали вот эти слова: «Собака лает, ветер дует, а наш украинский караван – идет… Дорога у нас одна – широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в Европейском Союзе и НАТО». Это – самый популярный синхрон в выпусках российских новостей. Было много сказано о голоде и холоде в Украине. Отдельно акцентировали российские ведущие внимание на росте товарооборота между Украиной и Россией как главном «доказательстве» отсутствия российского вторжения и войны за Донбасс. Аргумент, что это является одним из индикаторов выздоровления экономики Украины, не принимался. То, что основной товар из РФ для Украины – это минеральные удобрения и продукция химической промышленности, старались не уточнять, о том, что товарооборот у нас растет в последние месяцы и с ЕС, и с Китаем, – не замечать, лишь ёрничали на тему поставки российских свиней и сала на рынок Украины. Хотя возможно, здесь речь шла о российских боевиках, а не благородных домашних животных. Не обошли стороной кремлевские медиа и наших иностранных гостей. РосСМИ пестрят заголовками: «Парад ко Дню независимости Украины принимает глава Пентагона» или «По Крещатику маршем прошли солдаты НАТО». От таких слов бабушки и дедушки российской глубинке хватаются за сердечные капли. Поражающий эффект – такой же, как от пиар-сюжетов с отдыха президента РФ. Возмущены россияне. Как же так – обещали им, что российские солдаты за два часа дойдут до Киева, а тут – натовцы во всей красе маршируют, да еще и «российский друг» – министр обороны Турции – за этим с улыбкой наблюдает?! Правда, если следовать такой примитивной логике, то Альянс уже давно покорил Россию, ведь солдаты НАТО – из Америки, Великобритании и Франции – не так давно чеканили шаг на Красной площади. В 2010 году парад по случаю 65 годовщины Победы принимала в Москве лично канцлер Германии Ангела Меркель (и ведь, мало того, что «дедывоевали», так еще и Германия – тоже страна-члена НАТО). По российской традиции, больше всего российская пропагандистская машина уделила внимания присутствию на празднике в Киеве министра обороны США Джеймса Мэттиса (его российские журналисты покорно и ласково называют «Американским Хозяином». Видать, еще не отошли от второй части «50 оттенков серого» в прокате). В каждом предложении каждого репортажа подчеркивалось, что прозвище Мэттиса – «Бешенный пёс». Это было понятно, учитывая любовь к «звериным» аналогиям у кремлевской политической верхушки (один ее представитель, напомним, вообще Россию называет «мишкой»). Но вот почему переговоры в Киеве о возможных поставках США летального оружия для украинской армии в московских студиях вызвали практически истерику – не понятно совсем. Странная реакция товарищей россиян – их же на Донбассе нет, чего переживать-то?

Кстати, больше всего русских «братьев» бесило прохождение на параде именно украинских военных, которые на практике показали, что они умеют и будут уничтожать агрессора, несмотря на фактор наличия или отсутствия в их руках оружия из стран Северо-Атлантического альянса. Изъяны в украинском войске московские военные специалисты искали очень тщательно – и подчеркивали, что военная техника у нас – плохая и старая, то есть – не ровня российским аналогам. Забавно лишь, что артикулируют все эти мысли те же персонажи, что несколько лет к ряду призывают россиян с экранов телевизоров ехать «добровольцами в отпуск» воевать в Украину, а потом, когда послушавших их призывы ловят в плен украинские военные, констатируют, что таких россиян в России и не было отродясь. Не нравится нашим агрессивным соседям украинская армия, но, как говорится, другой у нас – нет, придётся тем, кто пересек нашу границу с оружием в руках, помирать от рук этой.

Роман Цимбалюк, УНИАН.

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

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