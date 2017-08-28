Даже в мире будущего Россия не смоет следы преступлений – Антивоенный комитет

Я думаю, все замечательно знают, каков будет мир будущего. Без территориальных границ, без конкуренции, без даже духа власти.
Процветают наука, благотворительность, поиск смысла любви и новых контактов. Будь то контакты с соседской собакой или с инопланетным разумом.
Скорее всего, каждый человек нарисует примерно такую картину будущего, сосредоточься он мыслями за горизонт.
А я о России сейчас.
Вчера мы вышли на улицы городов выразить уважение и любовь к Украине. Стране, которая вырвалась за пределы комформного существования, привычного для славянского мира рабов и феодалов.
Я счастлива гордостью за украинцев и мне обидно, стыдно перед детьми, несущими портреты своих отцов, погибших на Майдане.
Это проклятие и кровь нам не смыть никогда, даже в прекрасном дивном новом мире мы будем говорить о всех преступлениях России перед цивилизацией.
Время смоет нашу злость, отчаянье, наш стыд, подлость, все смоет.
Россия сегодня:
– вышедшие несколько десятков людей с флагами Украины и плакатами в честь Дня Независимости, и нас окружают нс десяток автозаков- новеньких, похожих на космические корабли и под сотню людей в черных скафандрах, гоняющих нас по Санкт- Петербургу.
А еще, Россия сегодня:
– высокомерная моя молодежь, презирающая мое сопротивление, мол, лучше бы деньги зарабатывала и темки продвигала менее дискомфортные, более функциональные,
– полусумасшедшие зомбозрители тв., нищие безработные диссиденты, растерянные оппозиционеры…
И главное, что представляет Россия сегодня- УСТАЛОСТЬ.
Усталые полицейские, усталые прохожие, усталые бездомные кошки и собаки, которых почти всех отстреляли, на улицах.
А ведь впереди дивный новый мир!
Так что?
Какой идейкой разбудить тебя, уважаемый житель будущего дивного нового мира?
Выходи на улицу, приятель. И не заходи обратно в свою прокуренную и прочую кухню.
До тех пор, пока умершая уже давно мутировавшая в упырей власть, не отвалится от твоего горла. У тебя у самого там крови осталось чуть. Намного меньше, чем у украинца.
Давай, дружище, вставай. Иди за свободой и дивным новым миром будущего.
Так ты еще не понял….тебе нужно придти и построить самому ПРЕКРАСНЫЙ ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР.
Диана Ретинская.