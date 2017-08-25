Ситуация с Приднестровьем показывает, что система компромиссов с Россией – не работает

Отказ России обсуждать с Молдовой на сессии Генассамблеи ООН вывод российских войск из Приднестровья, говорит только об одном: Россию не интересует полноценное завершение конфликтов.

Если даже следовать позитивной для России логике, то что получается? Россия прекратила гражданскую войну, в регионе перестали стрелять, за два десятка лет эмоции с обеих сторон конфликта утихли, уже много лет Приднестровье и Молдова сотрудничают в экономической сфере, люди ездят туда и обратно, но Приднестровье непризнанная республика со всеми вытекающими минусами. И для бизнеса и для людей.

Казалось бы, настала пора решать вопрос по объединению страны. Дискутировать по этому поводу, искать общее решение. Но нет. России это не надо. Она не хочет вообще ничего обсуждать.

Ей плевать на проблемы приднестровцев.

Там стратегические интересы России? В чем?

В потенциальной возможности развязать войну, объявив молдован нацистами?

И где тут прибыль российского народа?

В общем, ситуация с Приднестровьем четко показывает Украине и всему цивилизованному миру, что система компромиссов с Россией не работает.

Цивилизационный курс должен быть прежний – экономическое давление и разорение, сопровождающееся периодическими дипломатическими вопросами: “Ну как? Еще или поговорим уже без дуракаваляния?”

Сергей Запорожский.