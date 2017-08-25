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Новости

Русские националисты поздравили Украину с Днем Независимости

25 августа 2017

24 августа соратники Партии Националистов в Москве провели серию одиночных пикетов в честь праздника Дня Независимости Украины.

Об этом сообщается на странице в Facebook Ильи Сотникова

“В 1991 году Украинская Держава обрела суверенитет и вырвалась из советской большевистской оккупации. Партия желает украинскому народу всегда оставаться свободными и независимыми людьми!
Кремль, лапы прочь от свободной Украины!
Слава свободному украинскому народу!”,  – написал он.

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

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