Русские националисты поздравили Украину с Днем Независимости

24 августа соратники Партии Националистов в Москве провели серию одиночных пикетов в честь праздника Дня Независимости Украины.

Об этом сообщается на странице в Facebook Ильи Сотникова

“В 1991 году Украинская Держава обрела суверенитет и вырвалась из советской большевистской оккупации. Партия желает украинскому народу всегда оставаться свободными и независимыми людьми!

Кремль, лапы прочь от свободной Украины!

Слава свободному украинскому народу!”, – написал он.