Русские националисты поздравили Украину с Днем Независимости

24 августа соратники Партии Националистов в Москве провели серию одиночных пикетов в честь праздника Дня Независимости Украины.
Об этом сообщается на странице в Facebook Ильи Сотникова
“В 1991 году Украинская Держава обрела суверенитет и вырвалась из советской большевистской оккупации. Партия желает украинскому народу всегда оставаться свободными и независимыми людьми!
Кремль, лапы прочь от свободной Украины!
Слава свободному украинскому народу!”, – написал он.
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