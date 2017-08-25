Украинские власти решили не вводить визовый режим для граждан России, но ужесточить для них правила пересечения границы. Об этом пишет«Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве и Верховной раде Украины.

По данным издания, россиянам для въезда на Украину в обязательном порядке потребуется биометрический паспорт. Им также придется заполнять предварительную анкету на сайте МИД Украины.

«Главная причина, почему Киев не стал вводить визовый режим,– опасения за украинских граждан, оставшихся в Крыму. Если бы мы отменили соглашение о безвизовом режиме с Россией, эти люди лишились бы возможности беспрепятственно ездить в нашу страну», – пояснил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

Собеседники газеты утверждают, что правительство Украины (а не Верховная рада) решит изменить правила въезда для россиян еще до 1 сентября.

Вопрос о введении визового режима с Россией поднял спикер Верховной рады Андрей Парубий в октябре 2016 года. Соответствующий проект постановления он внес с парламент в начале того же года. В Кремле в ответ заявляли, что в случае установления визового режима с Украиной «российская сторона примет те решения, которые посчитает необходимыми в своих интересах».